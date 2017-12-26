Сенаторы предлагают сделать водку «слабее»

26 Декабря 2017 года, 13:54

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – В законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ) сказано, что водка — это напиток, произведенный на основе этилового спирта с крепостью 38–56%. Сенаторы предлагают внести поправки в закон и снизить минимальную крепость.

Из документа следует, что содержание спирта в ней должно составлять от 37,5 до 56% – такой же минимальный порог указан и в ГОСТе. Предложенные поправки снимают имеющееся противоречие. 171-ФЗ и ГОСТ обязательны для исполнения производителями. Вступление в силу поправок сенаторов планируется на 1 июля 2018 года.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз считает, что себестоимость водки изменится за счет меньшего содержания спирта, а значит, более низкого налогового сбора. Цена пол-литровой бутылки «новой» водки может упасть примерно на 7 рублей.

Потребитель почувствует разницу между 37,5 и 40%. Водка самого «слабого» градуса будет на вкус мягче, чем классический напиток. Об этом «Известиям» рассказали в лаборатории технологии ликероводочного производства Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.