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Сари
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Главная » НОВОСТИ » ЦБ повысил прогноз роста трат россиян в этом году
 
 
 
 
26 Декабря 2017 года, 14:15

ЦБ повысил прогноз роста трат россиян в этом году


РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – К концу 2017 года Банк России повысил оценку расходов россиян практически на целый процентный пункт. Если прежде регулятор прогнозировал рост на 3–3,5%, то теперь речь идет о 3,5–4%, пишут «Известия».

«Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре составлял около 3%. Повышение потребительской уверенности и внутреннего спроса домохозяйств обеспечивались, прежде всего, сохранением устойчивой ситуации на рынке труда. Наблюдалось ускорение роста заработной платы в номинальном и реальном выражении», — говорится в документе ЦБ.

Поспособствовало увеличению трат и ощутимое удешевление кредитов. Процентные ставки по потребительским займам сократились вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. В начале года они были в среднем 18–19%, а сейчас – 14–15%. Сама ключевая ставка за год снизилась с 10 до 7,75%.

От сберегательной модели поведения россияне начали отказываться в середине года. В частности, этому способствовало снижение ставок по депозитам. Так, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков во второй декаде декабря оказалась на уровне 7,38%. В начале года она находилась в районе 8%.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

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