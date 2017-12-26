Мурманский Ростелеком подвёл цифровые итоги года

26 Декабря 2017 года, 14:35

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Заполярной столице Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» отчитался о проделанной в 2017 году работе. По словам директора филиала Ольги Шаньгиной, в уходящем году была проделана огромная работа, направленная на улучшение качества предоставляемых услуг. «Проект, который начали реализовывать в 2017 году, был направлен на развитие сетей в Мурманской области. Была проведена модернизация оборудования, расширены магистральные каналы от Мурманска до Москвы и Петербурга, расширены местные каналы связи», – рассказала директор филиала.

«Благодаря реализованным мероприятиям нам удалось нарастить мощность канала до Петербурга в 1,5 раза, а в следующем году мощность вырастет в 2,5 раза. В будущем году также будут введены новые, 10 Ge, каналы на Заозёрск, Заполярный, Оленегорск и Мурмаши», – сообщил технический директор филиала Константин Лукьян. Он отметил, что в этих муниципалитетах будет использовано оборудование, которое ранее работало в Мурманске. По словам технического специалиста, на данный момент мощность канала составляет 180 Гбит/с и пиковая нагрузка достигает 70-80% мощности. В будущем мощность канала будет увеличена до 450 Гбит/с, что позволит значительно снизить пиковую нагрузку и повысить степень защищённости (резервирования) каналов связи.

«Работы по модернизации оборудования проводились в режиме 24/7. Основная часть работ проводилась в ночное время, когда нагрузка значительно меньше. Чаще всего мы не приостанавливали услугу доступа в Интернет, а «уплотняли» каналы. Мы благодарны нашим абонентам, которые вместе с нами прошли этот серьёзный этап модернизации сети», – сказала Ольга Шаньгина.

Говоря о перспективах и планах на 2018 год, руководитель Мурманского филиала сообщила, что начатые проекты будут продолжены. Это касается и проекта «Умный дом», и единого номера спасения 112, и целом ряде других. Говоря о едином номере вызова экстренных оперативных служб «112», который с 13 декабря работает в режиме автоответчика, в Ростелекоме сообщили, что на данный момент производятся масштабные работы по интеграции с различными системами жизнеобеспечения, а также отладка взаимодействия со всеми участвующими в проекте ведомствами.

«Наш продуктовый офис сейчас направлен на то, чтобы выйти на платформы Apple, Smart TV, Google. Наш интерес также направлен на развлекательные сервисы, на «умощнение» игровых приложений. Мы прилагаем много усилий, чтобы наши сервисы были адаптированы под любого пользователя. Ещё одним важным элементом нашей работы является кибербезопасность. Сейчас реализуется очень много облачных проектов и наша задача – обеспечить безопасность хранящихся в облаке данных», – подытожила Ольга Шаньгина.

Напомним, к 100-летию города-героя Мурманска «Ростелеком» обеспечил 100-процентное покрытие цифровыми услугами связи Заполярную столицу.