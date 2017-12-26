Дарья Старикова из Апатитов встретит Новый год вместе с семьёй

26 Декабря 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Дарья Старикова из Апатитов, которая проходит лечение от рака в Москве, сможет встретить Новый год вместе с семьёй. Об этом рассказала сама девушка. Сейчас она чувствует себя хорошо, через несколько месяцев её ждёт реконструктивная операция.

«Для меня это самый большой подарок в жизни. Я всегда будут благодарна этим людям, которые боролись за мою жизнь, которые меня лечат, меня поддерживают. Это само настоящее чудо. Я всегда говорила, что надо верить в чудеса, чудеса случаются», - рассказала Старикова.

Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что Дарья хочет лично поблагодарить президента Владимир Путина.

Дарья Старикова в прямом эфире рассказала президенту о проблемах с медициной в городе и о своем заболевании, которое ей диагностировали на четвертой стадии. Дарью признали потерпевшей по делу о халатности врачей. Девушку перевели в институт онкологии им. Герцена в Москве, где она проходит лечение.