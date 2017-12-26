Британский фрегат сопроводил российский военный корабль в Северном море

26 Декабря 2017 года, 15:24

МИР/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ - Фрегат HMS St. Albans военно-морских сил Великобритании сопроводил российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» во время прохождения Северного моря. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.

Глава Минобороны Соединенного Королевства Гевин Уильямсон отметил «растущую активность российских кораблей, следующих через британские воды». По его словам, днём ранее патрульный корабль HMS Tyne сопровождал некий российский разведывательный корабль, вышедший из Северного моря в Ла-Манш.