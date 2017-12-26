Мурманск украсили ледяные фигуры

26 Декабря 2017 года, 15:44

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ - В Мурманске продолжается подготовка к Новому году. На центральной городской площади уже засияла разноцветными огнями новая елка, в парках и скверах, вдоль оживленных магистралей появились световые украшения, яркие фигуры, мерцающие консоли.

Во всех округах города завершилась установка ледяных горок и скульптур.

«В преддверии Нового года администрация города Мурманска провела опрос среди интернет-пользователей, как северяне относятся к украшению заполярной столицы ледовыми фигурами. Инициативу городских властей поддержало большинство мурманчан», – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Викторович Накай.

В этом году основная тема оформления ледовых фигур – русские народные гуляния, ярмарка: изо льда вырезаны ряженые скоморохи, дымковские игрушки, матрешки, традиционные герои сказок – мужик и медведь, Дед Мороз и Снегурочка.

На лодочной станции Семеновского озера расположились дымковские игрушки «Конь», «Курица», «Упряжка лошадей», «Барыня», « Олень», игровая форма «Чаша Лебедь» и ледяная односкатная горка для детей среднего возраста.

На площади возле дома №101 на проспекте Кольский возведена огромная ледяная пятискатная горка, композиции «Богородская игрушка», «Матрешки», «Мужик и Медведь», около елки разместились фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Возле гостинично-делового центра «Арктика» установлена двухскатная горка, композиции «Скоморох и гармонь», «Скоморох и бубен», «Скоморохи с дудками» и «Скоморох и театр».

Все фигуры имеют подсветку из светодиодных лент и дополнительно освещаются прожекторами. Всего Мурманск украшают 17 ледовых композиций. Каждая оформлена художественной резкой, соответствующей тематике композиции. Также площадь Пять Углов украсили два новых светодиодных шара.