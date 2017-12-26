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26 Декабря 2017 года, 16:15

Новые банкноты поступили в Мурманскую область


МУРМАНСК/ 26 октября/ БИ-ПОРТ – В Мурманскую область поступили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Теперь они будут постепенно вовлекаться в оборот.

Новые купюры ввели в обращение 12 октября. В октябре они поступили в города, символы которых на них изображены – Севастополь, Симферополь, Москву, Хабаровск и Владивосток. Мурманск также участвовал в конкурсе среди символов городов, но в финал он не прошел.

«Насыщение денежного оборота купюрами новых номиналов – это всегда сложный кропотливый труд, – рассказал начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций ЦБ Олег Астахов. – Субъекты, вовлеченные в вопросы налично-денежного оборота, должны подготовить оборудование. Сейчас идет перенастройка технических средств, чтобы они могли проверять и принимать новые банкноты».

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Чем же вызвана необходимость появления новых номиналов? Астахов пояснил, что это, прежде всего, связано со стремлением ЦБ улучшить состояние денежного обращения. Регулятор в первую очередь ориентировался на снижение инфляции к целевому уровню 4%, а международный опыт показывает, что в странах с более низкой инфляцией нужны деньги меньших номиналов.

«Купюры с промежуточным номиналом должны помочь населению в осуществлении наличных расчетов. Появится возможность набирать требуемую сумму меньшим количеством банкнот, ускорится процесс расчетов», – отметил он, добавив, что нумизматической ценности новые банкноты не несут, их тираж не ограничен, а значит, покупать их бессмысленно.

Выпуск новых купюр приведет к некоторому снижению в обращении количества 100-рублевых, 500-рублевых и 1000-рублевых купюр. При этом объем наличных денег не увеличится.

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Новые банкноты – это законное средство платежа, его обязаны принимать в магазинах, банках и т.д., напомнил начальник отдела наличного денежного обращения. Если их не хотят принимать, граждане могут обратиться в Роспотребнадзор или в сам Центробанк.

Согласно общемировым тенденциям, деньги должны быть яркими, иметь крупные изображения и максимально различаться по цвету. Это учитывалось при создании новых банкнот. Размер 200-рублевой купюры аналогичен размеру банкнот в 50, 100 и 500 рублей, а 2000 рублей совпадают по размеру с купюрами в 1000 и 5000 рублей.

Среди абсолютно новых защитных признаков банкнот есть оптический переменный элемент на 2000 рублей – золотистое кольцо с изображением моста. При повороте купюры заметно его перемещение. Это сложно подделать, но легко проверить.

Кроме того, на новых купюрах есть водяной знак, защитная нить, микроизображения (можно увидеть под лупой), скрытые признаки (кипп-эффект – при наклоне банкноты появляется изображение символа рубля). Что-то можно проверить на ощупь или на глаз, другие признаки – только датчиками оборудования для приема и обработки банкнот, третьи требуют приборной проверки.

«Эти банкноты содержат ряд новых защитных знаков, которые понятны людям. Купюры защищены серьезно, с использованием мировых практик самого высокого уровня», – подчеркнул Астахов.

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  • я теперь боюсь их с белорусскими перепутать при обмене ). будет обидно, если где-нибудь вместо 200 русский рублей потрачу 200 белорусских!
 
 
 
 
 
 
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