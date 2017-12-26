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Главная » НОВОСТИ » «Ростелеком» и комитет информационных технологий Мурманской области наградили победителей конкурса «Электронные услуги – 2017»
 
 
 
 
26 Декабря 2017 года, 16:36

«Ростелеком» и комитет информационных технологий Мурманской области наградили победителей конкурса «Электронные услуги – 2017»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ - 21 декабря 2017 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» и Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области наградили победителей конкурса «Электронные услуги – 2017». Мероприятие прошло в конференц-зале Группы компаний «Корунд».

На конкурс было подано 2365 заявок. Счастливыми обладателями ценных призов стал 21 человек из городов Кировска, Апатиты, Ковдора, Мончегорска, Оленегорска, Североморска и столицы Заполярья.

В рамках торжественного награждения председатель Комитета Тимур Лапин вручил победителям дипломы, сертификаты на покупки в магазинах бытовой техники, а также подарки от организаторов и партнеров.

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По словам директора Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольги Шаньгиной: «Сегодня более 60% жителей Мурманской области зарегистрированы в Единой системе идентификации и авторизации. Столь динамичный рост количества «электронных граждан» в Заполярье во многом связан с активным строительством сетей связи, которое «Ростелеком» проводит по всему региону. Развивая телеком-инфраструктуру, мы делаем цифровые сервисы доступными для людей, а совместно с Комитетом информационных технологий Мурманской области мы постоянно работаем над механизмом повышения качества получаемых услуг и популяризации портала среди северян». 

Конкурс «Электронные услуги – 2017» проводился с 7 ноября по 19 декабря 2017 года. «Ростелеком» выступил официальным партнером мероприятия. Принять участие в конкурсе и получить ценные призы могли мурманчане и жители области, достигшие 14 лет. Для этого было необходимо:

  1. войти на региональный портал электронных услуг Мурманской области 51gosuslugi.ru, используя учётную запись ЕСИА, то есть логин и пароль официального интернет-портала государственных услуг gosuslugi.ru (а при её отсутствии – зарегистрироваться);
  2. выбрать услугу «Участие в конкурсе «Электронные услуги – 2017»;
  3. подать заявку на участие в конкурсе в электронной форме (допускалась подача только одной заявки).

Победители были определены случайным образом в соответствии с правилами конкурса. Результаты опубликованы на официальном сайте Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области it.gov-murman.ru.

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