В Мурманской области незаконно усыпили бездомных щенков

26 Декабря 2017 года, 17:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Комитет по ветеринарии Мурманской области выявил факт неправомерного умерщвления отловленных безнадзорных животных в одной из специализированных организаций.

Ветеринарный специалист организации принял решение умертвить девять щенков, отловленных в заброшенном доме, но документальное подтверждение обоснованности эвтаназии государственному ветеринарному инспектору он не предъявил.

В отношении юридического лица возбуждено административное производство. Материалы дела были переданы в территориальную административную комиссию для рассмотрения. Комиссия назначила наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, недавно в центре скандала оказался мурмашинский ЦВСЖ: мурманчанка обратилась в полицию с информацией о возможном жестоком обращении с животными. Сотрудники Центра уверены, что такими постами кто-то подрывает авторитет организации. Прокуратура согласовала внеплановую проверку ЦВСЖ.