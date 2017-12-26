Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» учился искать подводную лодку в Баренцевом море

26 Декабря 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ - Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» во взаимодействии с экипажем атомной подводной лодки провёл в Баренцевом море учение по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

В ходе данного выхода в море был отработан комплекс упражнений с комбинированным применением различных средств и способов поиска подводных лодок условного противника.

В ноябре экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» вернулся в главную базу Северного флота город Североморск после успешного выполнения задач дальнего похода, продолжавшегося около полугода в Северной Атлантике, Средиземном, Красном и Аравийском морях.