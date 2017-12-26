«Биткоин» стал самым популярным словом в соцмедиа

26 Декабря 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг слов, которые стали популярны в 2017 году в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.

В тройке лидеров – биткоин (6 543,8 тысяч), блокчейн (1 789,1 тысяч) и хайп (1 387 тысяч). Также в рейтинг попали криптовалюта, Матильда, майнинг, допинг, эфириум, фейк, баттл, ICO, спиннер, кусь, домогательство, эщкере, безвиз, токсичный, зашквар, антихайп и реновация.

Ранее эксперты совета при Центре творческого развития русского языка составили рейтинг из самых популярных русских слов. Здесь на первой строчке реновация, биткоин – на второй, а вот хайп также занимает третье место.