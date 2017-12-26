Автоколонну 1443 предостерегли о недопустимости прекращения пассажирских перевозок в Кандалакше

26 Декабря 2017 года, 17:05

КАНДАЛАКША/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратура провел проверку по информации об отказе автоколонны 1443 осуществлять перевозку пассажиров по маршрутам №1, 103, 106, 115, 122, 221, 222, 223, 225 с 26 декабря 2017 года. Как сообщал «Би-порту», данное решение было принято в связи отсутствием денежных средств на ГСМ, а также задержкой зарплаты на предприятии.

«В нарушении договора филиал ПАО «Мурманскавтотранс» Автоколонна №1443 отказывается от исполнения договора, не уведомив за 30 дней до даты предполагаемого прекращения деятельности по осуществлению регулярных перевозок по маршруту», - сообщили «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области.

Прекращение деятельности по осуществлению регулярных перевозок по маршрутам приведет к нарушению прав граждан на надлежащее транспортное обслуживание на территории Кандалакшского района.

Прокуратурой города Кандалакша объявлено предостережение начальнику Автоколонны № 1443 о недопустимости нарушения. Руководитель предприятия предупрежден об ответственности по ч.1 ст.293 УК РФ за халатность.