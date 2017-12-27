Новогодний инструктаж по ПДД прошел в краеведческом музее

27 Декабря 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной краеведческий музей в рамках дня семейного отдыха и совместного с отдельным батальоном ДПС по Мурманску и волонтерским движением проекта «Безопасные каникулы» провели игровую программу для детей и родителей.

Готовность к безопасным путешествиям проверял инспектор ДПС и Зебра Копытыч. Особое внимание было уделено дворовой безопасности: необходимости внимания при движении в дворовых территориях, распознаванию начала движения транспорта задним ходом, объяснению понятия «слепая зона». Вспомнили правила безопасности при переходе проезжей части и движении по тротуарам. Повторили указания сигналов светофора, разобрали сложные ситуации на дороге.

Всех обрадовало появление Снегурочки, которая в предновогодние дни вместе с инспекторами ДПС проверяет готовность детей к безопасным новогодним прогулкам: знание правил дорожного движения и наличие светоотражателей. Кругозор, находчивость и внимание детей и родителей Снегурочка с Копытычем проверили, загадывая дорожные загадки. А световой эксперимент убедил всех в необходимости носить отражающие элементы.

Чтобы все присутствующие на мероприятии родители в Новом году получили от Деда Мороза подарки, Снегурочка вместе с сотрудниками краеведческого музея подарила детям светоотражатели с музейным логотипом, а инспектор рассказала о видах светоотражателей и о том, как их можно использовать.

Мероприятие окончилось фотосессией, взаимными поздравлениями с наступающими зимними праздниками и пожеланиями безопасности на дорогах.