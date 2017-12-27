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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области подведены итоги конкурса «Молодежное признание»
 
 
 
 
27 Декабря 2017 года, 12:47

В Мурманской области подведены итоги конкурса «Молодежное признание»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Итоги деятельности активных представителей молодежи и организаций в сфере молодежной политики подведены в рамках ежегодного конкурса «Награда «Молодежное признание – 2017».

Конкурс направлен на поощрение граждан, общественных объединений, иных организаций и коллективов за вклад в развитие молодежной политики, создание условий для самореализации молодых жителей и за высокие достижения представителей молодежи в различных сферах деятельности.

В восьми номинациях конкурса победителей определила экспертная комиссия.

Так, в номинации «Достижение года» победу завоевал ковдорский военно-патриотический клуб «Вулкан», в номинации «Персона года» победу одержала Ольга Большакова, заместитель начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского района.

Первое место в номинации «Дебют года» комиссия присудила спортивному клубу «Живая крепость» из Ковдора, в номинации «Прорыв года» победил Сергей Михеев, директор кандалакшского молодежного центра «Гармония». «Открытием года» стал социальный проект «Испытай себя в Ковдоре».

Главной «Инициативой года» назван межрегиональный фестиваль молодежи «Молодежный движ», который прошел в Кандалакше в начале мая.

Титул «Молодежный вектор» присужден отделу молодежного досуга и творчества «Роза ветров» (ЗАТО Александровск), а звания «Молодежной организации года» удостоен Совет по реализации государственной молодежной политики при главе Полярных Зорь.

Интернет-голосование определило победителя в номинации «Общественное признание», им стало мурманское Объединение молодежных центров.

Подробная информация о победителях конкурса представлена на молодежном портале Мурманской области «Чердак». Церемония награждения победителей пройдет в рамках празднования Дня молодежи в 2018 году.

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