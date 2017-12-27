«Большое радио» объявляет расценки на предвыборную рекламу

27 Декабря 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ - ООО «Мурман Медиа» (учредитель и редакция «Большого радио»), имеющее регистрацию СМИ ЭЛ № ТУ51-00226 от 26 апреля 2013 года, уведомляет о готовности предоставить эфирное время радиоканала для размещения предвыборной агитации на выборы президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Прейскурант (в рублях) на услуги радиоканала «Большое Радио» на период предвыборной кампании:

Производство:

- 1 секунда рекламного ролика - 100 руб.

- 1 секунда записи интервью – 10 руб.

Трансляция:

- 1 секунда эфирного времени для рекламного ролика в рекламном блоке «Политическая реклама» - 24 руб.

- 1 секунда эфирного времени политической передачи:

а) до 5 минут – 24 руб./сек.

б) более 5 минут – 12 руб./сек

При заключении договора действует система скидок:

При оказании услуг на сумму от 50 000 руб. до 100 000 руб. – 15%

При оказании услуг на сумму свыше 100 001 руб. – 30%.

ООО «Мурман Медиа», Мурманск, пр. Ленина 68

Рекламный отдел: Лада Григорьева, т. 8 (8152) 47-41-27;

м.т. 8-902-138-46-46; 8-921-725-49-94,

info@big-radio.ru