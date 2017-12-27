«АтомЭнергоСбыту» запретили ограничивать режим потребления электроэнергии в Междуречье

МЕЖДУРЕЧЬЕ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Суд удовлетворил требования прокурора по запрету «АтомЭнергоСбыт» ограничивать режим потребления электрической энергии в Междуречье.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кольского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей Междуречья коммунальной услугой по отоплению и горячему водоснабжению.
В рамках проверки было установлено, что должностные лица филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» продолжают ограничивать режим потребления электроэнергии котельной Междуречья в отопительный период 2017/2018.
По результатам проверки 14 ноября прокурор района направил в Октябрьский районный суд Мурманска исковое заявление с требованием запретить поставщику ограничивать режим потребления электричества по причине задолженности МУП «Лавна» по оплате электроэнергии.
25 декабря исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.