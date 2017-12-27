Ледокол «Илья Муромец» выдвинулся в сторону Мурманска

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ - Ледокол «Илья Муромец» вышел из Балтийской военно-морской базы и взял курс в Баренцево море. Судну предстоит преодолеть 2 тысячи морских миль. Ледокол был передан флоту 30 ноября текущего года.
Одно из главных технических новшеств – конструкция винторулевых колонок вне корпуса судна, что позволит двигаться кораблю носом, кормой и бортом. Габариты судна внушительны: длина - 85 метров, ширина - 20 метров, осадка - 7 метров. «Илья Муромец» сможет развивать скорость до 15 узлов и преодолевать льды метровой толщины. Экипаж корабля - 32 человека. Он будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России.
Фото: пресс-служба предприятия «Адмиралтейские верфи»