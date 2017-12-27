«МегаФон» завершил приобретение 12,5% доли в уставном капитале ООО «Форпост»

27 Декабря 2017 года, 13:50

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В соответствии с решением, принятым Советом директоров Компании, «МегаФон» завершил сделку по приобретению 12,5% доли в уставном капитале ООО «Форпост», материнской компании ООО «Талмер», системного интегратора и поставщика комплексных ИТ-решений в России, у единственного участника компании Антона Черепенникова.

Сделка позволит «МегаФону» сделать важный шаг на пути реализации цифровой стратегии в корпоративном и государственном сегментах, поскольку она поможет усилить компетенции в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и ускорит реализацию индивидуальных комплексных ИКТ-проектов под ключ» для наших клиентов.

Кроме того, приобретение сделает возможным создание закупочного альянса c ООО «Талмер», в котором последний будет выступать в качестве партнера по закупкам для компаний группы «МегаФон», что поможет добиться экономии благодаря эффекту масштаба.

Сумма сделки составила $ 3,125 млн и была выплачена в рублях 26 декабря. «МегаФон» также получил опцион на покупку дополнительных 12,5%-ной доли в уставном капитале ООО «Форпост» по справедливой стоимости, но не более цены, заплаченной за первые 12,5%, а также опцион на продажу всей доли обратно Черепеннику в любое время в зависимости от успешности развития закупочного альянса и в соответствии с другими условиями, изложенными в документации по сделке.

«Приобретение доли в уставном капитале Форпост полностью соответствует нашей цифровой стратегии в сфере B2X, направленной на развитие компетенций в ИКТ и реализации персонализированных ИКТ-проектов и интеграционных решений для наших клиентов в корпоративном и государственном секторе. Мы также нацелены на повышение операционной эффективности и вместе с Форпост намерены сделать наш закупочный процесс более конкурентным и эффективным», – отметила операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова.