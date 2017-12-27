В Мурманске на маршрут выйдет новогодний троллейбус

27 Декабря 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманск продолжает готовиться к новогодним праздникам. Не остался в стороне и главный перевозчик города – АО «Электротранспорт».

29 декабря на маршрут выйдет специальный новогодний троллейбус. Праздничная машина будет украшена неоновой подсветкой и яркими рисунками. Салон оформлен в новогодней тематике, а водитель и кондуктор будут работать в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

«Это своего рода дополнение к городской иллюминации, – рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. – Надеемся, мурманчане и гости города оценят наш труд, и мы получим ответные улыбки от пассажиров».

К слову, городской транспорт будет ходить всю новогоднюю ночь. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте предприятия.