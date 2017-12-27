«Россия» перевезла 11-миллионного пассажира

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Новогодние сюрпризы для клиентов ПАО «ОФК Банк» Новогодние сюрпризы для клиентов ПАО «ОФК Банк»
Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга» Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга»
За неправильное использование герба Мурманска грозит ответственность За неправильное использование герба Мурманска грозит ответственность
Об итогах финансовой поддержки предпринимателям в городе Мурманске в 2017 году Об итогах финансовой поддержки предпринимателям в городе Мурманске в 2017 году
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
 
 

Видеоновости16+

Свежая мойва в Мурманске появится в феврале
 
 
 
 

Курсы валют 27.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,2196
-0,6563
1 USD
Доллар США
57,7343
-0,4646
1 EUR
Евро
68,5422
-0,5515
10 NOK
Норвежских крон
69,3722
-0,6491
10 SEK
Шведских крон
69,1934
-0,6003
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-10°
3.3 м/с
давление 744.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Владимир Путин отметил инвестиционный рост в Мурманской области
27 Декабря 2017, 16:03
Владимир Путин отметил инвестиционный рост в Мурманской области
Марина Ковтун на 20 месте в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров
27 Декабря 2017, 14:54
Марина Ковтун на 20 месте в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров
Ледокол «Илья Муромец» выдвинулся в сторону Мурманска
27 Декабря 2017, 13:34
Ледокол «Илья Муромец» выдвинулся в сторону Мурманска
«АтомЭнергоСбыту» запретили ограничивать режим потребления электроэнергии в Междуречье
27 Декабря 2017, 13:13
«АтомЭнергоСбыту» запретили ограничивать режим потребления электроэнергии в Междуречье
 
 
 
 

Самое читаемое

Дело об уклонении директора фирмы от уплаты налогов направлено в суд
27 Декабря 2017, 08:55
В Мурманске на улице Книповича сбили пешехода
27 Декабря 2017, 14:21
Пенсионный фонд незаконно отказал ребёнку-инвалиду в получении социальной пенсии
27 Декабря 2017, 10:12
Фотограф заснял яркий метеор в районе озера Ловозеро
27 Декабря 2017, 12:30
В Североморске из угнанной «Ауди» похитили более 200 тысяч рублей
27 Декабря 2017, 09:57
Роскачество разъяснило, как выбрать алкоголь для праздника
27 Декабря 2017, 10:26
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира
 
 
 
 
27 Декабря 2017 года, 15:15

«Россия» перевезла 11-миллионного пассажира


РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ - Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.

Одиннадцатимиллионным пассажиром авиакомпании «Россия» стал Артем Косенко, который 27 декабря вылетел рейсом SU 6195 из московского аэропорта Внуково в Оренбург. Внуково является для «России» базовым аэропортом, через который авиакомпания выполняет полеты по более 40 направлениям и с начала года уже перевезла более 5,3 миллионов пассажиров, что на 62% больше, чем годом ранее.

Торжественная церемония встречи юбилейного пассажира состоялась в зоне регистрации авиакомпании во Внуково, его поздравили представители «Россия» и аэропорта. От авиакомпании пассажиру были вручены бесплатный перелет на рейс авиакомпании «Россия», модель самолета «Леолет», плед, набор новогодних игрушек и другие подарки. От воздушной гавани пассажиру был презентован набор сувениров.

Оренбург - важная точка в маршрутной карте авиакомпании «Россия», перевозчик является крупнейшим в этом регионе и одним из важнейших работодателей, так как здесь располагается филиал компании. В сентябре 2016 года руководство авиакомпании приняло решение присвоить новому лайнеру Вoeing 737-800 имя «Оренбург» в качестве признания заслуг Оренбуржья в развитии гражданской авиации страны.

Генеральный директор АО «Авиакомпания «Россия» Дмитрий Сапрыкин: «Преодоление рубежа в 11 миллионов пассажиров свидетельствует о поступательном развитии, говорит не только о доверии, но и о том, что пассажиры любят летать вместе с «Россией». Авиакомпания постоянно развивает региональное присутствие и маршрутную сеть, которая включает социально востребованные и туристические направления из разных городов страны».

Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот», базируется в Санкт-Петербургском аэропорте Пулково и Московском Внуково, имеет филиалы Ростове-на-Дону и Оренбурге. Авиакомпания выполняет регулярный рейс из Мурманска в Санкт-Петербург два раза в день.

«Россия» – вторая по величине авиакомпания РФ, один из самых любимых и популярных брендов петербуржцев, официальный перевозчик ФК «Зенит». Маршрутная сеть авиакомпании в зимнем сезоне 2017/2018 состоит из более чем 90 направлений; 34 из них являются популярными российскими и зарубежными курортами. В 2017 году продолжается интенсивное обновление флота авиакомпании «Россия». На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой российских городов, «Зенитолет» и воздушные суда «Тигролет» и «Леолет» - вклад компании в поддержку уникальной природы российского Дальнего Востока.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта