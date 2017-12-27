«Россия» перевезла 11-миллионного пассажира

27 Декабря 2017 года, 15:15

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ - Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.

Одиннадцатимиллионным пассажиром авиакомпании «Россия» стал Артем Косенко, который 27 декабря вылетел рейсом SU 6195 из московского аэропорта Внуково в Оренбург. Внуково является для «России» базовым аэропортом, через который авиакомпания выполняет полеты по более 40 направлениям и с начала года уже перевезла более 5,3 миллионов пассажиров, что на 62% больше, чем годом ранее.

Торжественная церемония встречи юбилейного пассажира состоялась в зоне регистрации авиакомпании во Внуково, его поздравили представители «Россия» и аэропорта. От авиакомпании пассажиру были вручены бесплатный перелет на рейс авиакомпании «Россия», модель самолета «Леолет», плед, набор новогодних игрушек и другие подарки. От воздушной гавани пассажиру был презентован набор сувениров.

Оренбург - важная точка в маршрутной карте авиакомпании «Россия», перевозчик является крупнейшим в этом регионе и одним из важнейших работодателей, так как здесь располагается филиал компании. В сентябре 2016 года руководство авиакомпании приняло решение присвоить новому лайнеру Вoeing 737-800 имя «Оренбург» в качестве признания заслуг Оренбуржья в развитии гражданской авиации страны.

Генеральный директор АО «Авиакомпания «Россия» Дмитрий Сапрыкин: «Преодоление рубежа в 11 миллионов пассажиров свидетельствует о поступательном развитии, говорит не только о доверии, но и о том, что пассажиры любят летать вместе с «Россией». Авиакомпания постоянно развивает региональное присутствие и маршрутную сеть, которая включает социально востребованные и туристические направления из разных городов страны».

Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот», базируется в Санкт-Петербургском аэропорте Пулково и Московском Внуково, имеет филиалы Ростове-на-Дону и Оренбурге. Авиакомпания выполняет регулярный рейс из Мурманска в Санкт-Петербург два раза в день.

«Россия» – вторая по величине авиакомпания РФ, один из самых любимых и популярных брендов петербуржцев, официальный перевозчик ФК «Зенит». Маршрутная сеть авиакомпании в зимнем сезоне 2017/2018 состоит из более чем 90 направлений; 34 из них являются популярными российскими и зарубежными курортами. В 2017 году продолжается интенсивное обновление флота авиакомпании «Россия». На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой российских городов, «Зенитолет» и воздушные суда «Тигролет» и «Леолет» - вклад компании в поддержку уникальной природы российского Дальнего Востока.