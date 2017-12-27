Утвержден список кандидатов в Совет директоров «МегаФона» для голосования на ВОСА

27 Декабря 2017 года, 15:27

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Совет директоров ПАО «МегаФон» утвердил список кандидатов для голосования по избранию Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. В него вошли девять кандидатов, в том числе два независимых директора и два кандидата от «Газпромбанка». ВОСА по избранию членов Совета директоров «МегаФона» состоится 19 января 2018 года.

«Текущий состав Совета директоров видел одной из своих основных целей разработку новой долгосрочной стратегии компании, которая была утверждена в этом году. Обновленный состав сфокусируется на реализации стратегии и повышении операционной эффективности компании. Кандидаты в Совет директоров от USM имеют большой опыт корпоративного управления и уже длительное время участвуют в развитии компании. В свою очередь участие в работе Совета представителей Газпромбанка и новых независимых директоров привнесет лучшие международные практики, а также опыт смежного с телекомом бизнеса. Таким образом, я убежден, что новый состав Совета директоров обеспечит эффективную реализацию стратегии компании при соблюдении интересов всех акционеров», – отметил Иван Стрешинский, председатель Совета директоров компании «МегаФон», член совета директоров USM Holdings.

«В этом году Газпромбанк стал акционером МегаФона и в качестве владельца 18,8% компании номинировал двух представителей в Совет Директоров. Мы надеемся на долгосрочное плодотворное сотрудничество и эффективную работу Совета Директоров в интересах «МегаФона» и его акционеров», – прокомментировал Алексей Матвеев, Заместитель Председателя Правления Газпромбанка.