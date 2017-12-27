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27 Декабря 2017 года, 16:03

Владимир Путин отметил инвестиционный рост в Мурманской области


МОСКВА/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В Москве под председательством Владимира Путина в Кремле проходит заседание Государственного совета, посвящённое мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Участие в нём принимает и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. На заседании были представлены конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата. Отдельным блоком рассматривались результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. По словам президента, наращивание инвестиций и предпринимательской активности является основой экономического рост и укрепления доходной налоговой базы регионов, а также политической задачей.

«Потому что именно это создаёт реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов. При этом отмечу, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд», - сказал Путин.

Президент отметил, что сейчас на фоне кризиса объём капиталовложений за последние три года в целом по стране сократился на 7,9%. Но 21 регион смогли обеспечить рост инвестиций в основной капитал.

«Причём в десятке лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении. Я назову эти регионы: это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ», - сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщал «Би-порт», по итогам 2017 года Мурманская область вошла в число 40 регионов с наилучшими показателями социально-экономического развития. Заполярье заняло 10 строку и получит 555 млн рублей.

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