Инфляция совершает последний рывок

27 Декабря 2017 года, 16:20

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ - За период с 19 по 25 декабря 2017 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала декабря – 100,4%, с начала года – 102,5%.

За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,1%, свинину, говядину, пшено и маргарин – на 0,2-0,4%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 0,9%, сахар-песок – на 0,5%, кур, муку и масло подсолнечное – на 0,1-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,3%, в том числе на помидоры и огурцы по 7,7%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,6%.