Уровень доверия населения Мурманской области властям находится на рекордно низком уровне

27 Декабря 2017 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Стали известны результаты социологического исследования коррупции в 2017 году. Работы были выполнены по заказу министерства юстиции.

Как следует из результатов, более половины – 52,7% жителей региона не доверяют властям. Чаще всего такие ответы давали жители с низким уровнем дохода, жители Ловозерского и Терского районов.

В период 2014-2016 годов наблюдалась положительная динамика доверия граждан, однако в 2017 году произошло резкое падение этого показателя», - отмечают авторы исследования.

Сейчас уровень доверия является самым низким за последние четыре года.