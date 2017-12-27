Самовыдвижение Путина поддержали известные деятели

27 Декабря 2017 года, 17:15

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах главы государства. В состав группы вошло руководство партии «Единая Россия», ОНФ и всероссийского движения «Волонтеры Победы».

За главу государства также высказались известные музыканты, артисты, режиссеры и спортсмены. Среди них — Леонид Рошаль, Валентин Юдашкин, Карен Шахназаров, Михаил Боярский, Николай Цискаридзе, Владимир Машков, Игорь Бутман, Сергей Мазаев и другие, пишут «Известия».

Председателем инициативной группы была выбрана руководитель образовательного центра «СИРИУС» Елена Шмелева, секретарем — инициатор ее создания, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Она вместе с Путиным принимала участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».

По закону для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом. После собрания группы кандидат не позднее 7 января должен обратиться в ЦИК с просьбой о регистрации группы и другими документами. Комиссия их рассматривает в течение пяти дней.

Документы, подтверждающие намерение инициативной группы поддержать кандидатуру Путина, должны быть оформлены не позднее чем в ближайшие двое суток.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев