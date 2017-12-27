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Главная » НОВОСТИ » Самовыдвижение Путина поддержали известные деятели
 
 
 
 
27 Декабря 2017 года, 17:15

Самовыдвижение Путина поддержали известные деятели


РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах главы государства. В состав группы вошло руководство партии «Единая Россия», ОНФ и всероссийского движения «Волонтеры Победы».

За главу государства также высказались известные музыканты, артисты, режиссеры и спортсмены. Среди них — Леонид Рошаль, Валентин Юдашкин, Карен Шахназаров, Михаил Боярский, Николай Цискаридзе, Владимир Машков, Игорь Бутман, Сергей Мазаев и другие, пишут «Известия».

Председателем инициативной группы была выбрана руководитель образовательного центра «СИРИУС» Елена Шмелева, секретарем — инициатор ее создания, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Она вместе с Путиным принимала участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».

По закону для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом. После собрания группы кандидат не позднее 7 января должен обратиться в ЦИК с просьбой о регистрации группы и другими документами. Комиссия их рассматривает в течение пяти дней.

Документы, подтверждающие намерение инициативной группы поддержать кандидатуру Путина, должны быть оформлены не позднее чем в ближайшие двое суток.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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    array(21) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35541" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(563) "И всех, ВСЕХ, без единого исключения этих людей, вне зависимости от их статусов и заслуг перед обществом, неполживо-рукопожатное прослойка сейчас подвергнет травле - чудовищной, визгливой, истерической, полоумной, омерзительной ТРАВЛЕ. Мужества вам, большого гражданского мужества, люди, выдвинувшие Путина." ["date"]=> string(19) "2017-12-27 18:41:33" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.113" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73185055" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35542" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(94) "фантазер ты провокатор, причем какой то не здоровый" ["date"]=> string(19) "2017-12-27 19:02:32" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.65.252.38" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73185662" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35543" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(304) "ПиДэ в этой стране травле подвергаются только те, кто смог возразить путину прилюдно или не согласится с ним. у нужно быть чудакопровокатором что бы этого не замечать" ["date"]=> string(19) "2017-12-27 19:25:11" ["autor"]=> string(14) "Василий" ["email"]=> string(15) "vasiliy@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(11) "178.68.77.3" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73186418" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35544" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(354) "Реалист я, Гоша. И за примерами подобной травли никуда ходить не надо - неполживо-рукопожатная шобла этим занимается постоянно и на любых уровнях - можно подумать, ты об этом в первый раз слышишь." ["date"]=> string(19) "2017-12-27 19:39:30" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.158.237" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73186917" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35545" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(29) "Брысь на бложик!" 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Она начинается с бахвальства СейСаныча о том, как мы "славно поохотились" и "затравили" Мурманчанина. Она продолжается травлей, которую так открыто и именуют в прессе, как "травля" режиссёра Юрия Быкова за его сериал "Спящие". Потребность травить инакомыслящих - это родовая травма вашей прослойки. Вы этим занимаетесь ещё со времен Российской Империи." ["date"]=> string(19) "2017-12-27 19:58:31" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.158.237" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73187582" } [9]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35550" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(44) "Пошло отсюда на помойку!" ["date"]=> string(19) "2017-12-27 19:59:12" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.158.237" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73187594" } [10]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35551" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(64) "Я тамошних уродов по почерку узнаю." ["date"]=> string(19) "2017-12-27 20:00:03" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.158.237" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73187619" } [11]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35552" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(259) "Вот в этом и весь Провокатор. Попросили пример привести - получите дерьма. И чем он в этом случае от "неполживо-рукопожатной шоблы" отличается ?" ["date"]=> string(19) "2017-12-27 20:13:17" ["autor"]=> string(10) "Сидор" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(11) "94.72.61.70" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73188058" } [12]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35553" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(297) "поплачь , только сначала ответь Василию - не хочу повторять его. Что касается сериала "Спящие" - этот бюджетный гавно-фильм из штампов, думаю оценили люди правильно" ["date"]=> string(19) "2017-12-27 20:14:32" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.65.252.38" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73188108" } [13]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35554" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(254) "Вы сами то свои эпиграммы выше перечитайте, уважаемый провокатор. Есть такая поговорка, русская - нечего на зеркало пенять, раз рожа крива." ["date"]=> string(19) "2017-12-27 20:15:04" ["autor"]=> string(10) "Сидор" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(11) "94.72.61.70" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73188123" } [14]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35555" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(170) "Из них никто не стоял за рыбоделом! А при чём здесь Победа и Бессмертный полк? Примазываются..." ["date"]=> string(19) "2017-12-27 20:15:31" ["autor"]=> string(24) "Н. Грабовский" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.mds.yandex.net/get-yapic/63256/442" ["ip"]=> string(14) "188.170.75.239" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73188138" } [15]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35558" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(129) "Плакать будешь ты. Тебе шесть лет ещё плакать - запасайся платочками :-]]" ["date"]=> string(19) "2017-12-27 20:20:27" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.158.237" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73188273" } [16]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35560" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(91) "А ты ничего иного, кроме дерьма, и не заслуживаешь." ["date"]=> string(19) "2017-12-27 20:21:47" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.158.237" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73188314" } [17]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35561" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(583) "Ишь, налетели, псы изголодавшиеся... Ваш лживый, продажные бложок - медийная обслуга туземного олигарха, сам, своими руками вытравил всю форумную оппозицию, всех инакомыслящих - и вам стало там тоскливо, бессмысленно вдруг стало пребывать... ММК молодец! Доброе дело делает, правильное. 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["date"]=> string(19) "2017-12-27 20:39:57" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.65.252.38" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73188859" } [19]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35563" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(204) "ПиДэшка у тебя уже фобия по поводу своей значимости =))))) аккуратнее давай - это очень близкий признак шизофрении" ["date"]=> string(19) "2017-12-27 20:50:51" ["autor"]=> string(14) "Василий" ["email"]=> string(15) "vasiliy@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(11) "178.68.77.3" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73189156" } [20]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35564" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209658.html" ["comment"]=> string(346) "Пидэшка так ответь на вопрос то? он же на самом деле простой. Приведи фамилии и тогда все поймут, что ты или обычный ПиДэшка или действительно у тебя есть проверенные и обоснованные данные ;-)" ["date"]=> string(19) "2017-12-27 20:52:39" ["autor"]=> string(14) "Василий" ["email"]=> string(15) "vasiliy@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(11) "178.68.77.3" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73189217" } }
  • И всех, ВСЕХ, без единого исключения этих людей, вне зависимости от их статусов и заслуг перед обществом, неполживо-рукопожатное прослойка сейчас подвергнет травле - чудовищной, визгливой, истерической, полоумной, омерзительной ТРАВЛЕ. Мужества вам, большого гражданского мужества, люди, выдвинувшие Путина.
  • фантазер ты провокатор, причем какой то не здоровый
  • ПиДэ в этой стране травле подвергаются только те, кто смог возразить путину прилюдно или не согласится с ним. у нужно быть чудакопровокатором что бы этого не замечать
  • Реалист я, Гоша. И за примерами подобной травли никуда ходить не надо - неполживо-рукопожатная шобла этим занимается постоянно и на любых уровнях - можно подумать, ты об этом в первый раз слышишь.
  • Брысь на бложик!
  • правильно ,если она внешне пока не проявляется - нужно искать
  • Так приведи пример хоть один? что бы с тв постоянно травили, что бы отменяли концерты, что бы обливали за это зеленкой или яйцами закидывали? будет интересно послушать сказочника старого ПиДэшника =)))
  • старый ПидЭшка не говори людям, что им делать и тебе не скажут как далеко тебе идти =) нет меня там да и не было
  • Она проявляется, Гоша, ещё как проявляется! Она начинается с бахвальства СейСаныча о том, как мы "славно поохотились" и "затравили" Мурманчанина. Она продолжается травлей, которую так открыто и именуют в прессе, как "травля" режиссёра Юрия Быкова за его сериал "Спящие". Потребность травить инакомыслящих - это родовая травма вашей прослойки. Вы этим занимаетесь ещё со времен Российской Империи.
  • Пошло отсюда на помойку!
  • Я тамошних уродов по почерку узнаю.
  • Вот в этом и весь Провокатор. Попросили пример привести - получите дерьма. И чем он в этом случае от "неполживо-рукопожатной шоблы" отличается ?
  • поплачь , только сначала ответь Василию - не хочу повторять его. Что касается сериала "Спящие" - этот бюджетный гавно-фильм из штампов, думаю оценили люди правильно
  • Вы сами то свои эпиграммы выше перечитайте, уважаемый провокатор. Есть такая поговорка, русская - нечего на зеркало пенять, раз рожа крива.
  • Из них никто не стоял за рыбоделом! А при чём здесь Победа и Бессмертный полк? Примазываются...
  • Плакать будешь ты. Тебе шесть лет ещё плакать - запасайся платочками :-]]
  • А ты ничего иного, кроме дерьма, и не заслуживаешь.
  • Ишь, налетели, псы изголодавшиеся... Ваш лживый, продажные бложок - медийная обслуга туземного олигарха, сам, своими руками вытравил всю форумную оппозицию, всех инакомыслящих - и вам стало там тоскливо, бессмысленно вдруг стало пребывать... ММК молодец! Доброе дело делает, правильное. Удачи тебе, Эдуард, и держись там! ;)
  • тьфу на тебя ......
  • ПиДэшка у тебя уже фобия по поводу своей значимости =))))) аккуратнее давай - это очень близкий признак шизофрении
  • Пидэшка так ответь на вопрос то? он же на самом деле простой. Приведи фамилии и тогда все поймут, что ты или обычный ПиДэшка или действительно у тебя есть проверенные и обоснованные данные ;-)
 
 
 
 
 
 
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