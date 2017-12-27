Численность жителей России станет больше за счет мигрантов

27 Декабря 2017 года, 17:27

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Росстат подготовил демографический прогноз до 2036 года на основе нынешних тенденций, пишут «Известия».

На 1 января этого года численность россиян составляла почти 147 млн человек. В документе есть три варианта прогноза — низкий, средний и высокий. Все они предполагают, что в 2018 году россиян все также будет примерно 147 млн, а далее есть расхождения.

Высокий вариант предполагает, что численность россиян к 2036 достигнет 154 млн. Согласно среднему варианту, сильных колебаний не будет: к 2022 году число россиян превысит 148 млн человек, а к 2036 вновь опустится до 147 млн. По низкому варианту с 2020 года россиян начнет становиться меньше, к 2036 году останется 138 млн.

При этом, согласно среднему и высокому прогнозам, общий рост будет достигнут за счет мигрантов. Ежегодно в стране по оптимистическому варианту будет селиться 350–450 тысяч человек, по среднему – 285–300 тысяч.

Все сценарии предполагают, что в ближайшие годы естественный прирост будет отрицательным (по низкому варианту – с 2018 года, среднему — с 2019, высокому — с 2023). В любом случае в стране будет все меньше трудоспособных граждан, прогнозирует Росстат.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»