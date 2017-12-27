В правительстве обсуждают вопрос о преобразовании Росимущества в госкорпорацию

27 Декабря 2017 года, 17:43

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – После выхода России из острой фазы кризиса у правительства больше нет необходимости в продаже крупнейших государственных компаний, сообщают «Известия».

В плане приватизации на 2017–2019 годы по-прежнему значатся Сбербанк, ВТБ, «Алроса», ОЗК, Совкомфлот и НМТП. Однако последняя крупнейшая приватизация прошла в 2016 году, власти тогда выручили более 1 трлн рублей.

Сейчас у правительства нет цели по продаже государственных активов, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Функцию управления имуществом... нужно посмотреть, как вплести можно будет, может быть, в земельные отношения, может быть, еще в какую-то сферу. Но уже здесь у Росимущества мало места», — отметил он, добавив, что перед сотрудниками ведомства нужно поставить новую цель.

Другой федеральный чиновник подтвердил, что работа Росимущества в текущем виде завершается. Дальше ведомство должно стать эффективным собственником и управлять госактивами. Еще один чиновник рассказал, что сейчас обсуждается идея о преобразовании Росимущества в госкорпорацию.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов