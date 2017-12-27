В учреждениях социального обслуживания проходят новогодние мероприятия

27 Декабря 2017 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания, в предпраздничные дни организованы традиционные новогодние представления и увлекательные интерактивные программы, выставки, кинопоказы.

Ребят ждет множество неожиданных сюрпризов и новогодние подарки. Не останутся без поздравлений и подарков и дети с особыми потребностями, которые получают социальные услуги на дому.

За предоставление новогодних подарков для детей региональное министерство социального развития выражает благодарность своим социальным партнерам: ЗАО «МАСКО», УМВД России по Мурманской области, ОСН «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области, ООО «Кола-туризм», «Почте России», торговому дому «Евророс», компании «DHL», ООО «КарексСевер», всем предпринимателям и организациям, которые помогают создать праздничное настроение детям.