Охранник сломал челюсть пьяному посетителю магазина

27 Декабря 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Мурманску поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что от торца магазина, расположенного по улице Баумана, госпитализирован гражданин, 1975 года рождения, с закрытым переломом челюсти.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между работником охранного предприятия и одним из посетителей магазина произошла драка, в ходе которой охранник ударил потерпевшего кулаком в лицо.

Опросив работников магазина, полицейские выяснили, что потерпевший, находясь в нетрезвом виде, вел себя неподобающе, на просьбы покинуть торговый зал не реагировал. Работники магазина вызвали охранное предприятие для оказания помощи. Позже мужчину удалось вывести на улицу, однако между ним и охранником возник конфликт, который закончился дракой.

Участковые уполномоченные отдела полиции доставили подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее не судимый мурманчанин, 1991 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.