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Главная » НОВОСТИ » Экотехнопарк введен в опытно-промышленную эксплуатацию
 
 
 
 
28 Декабря 2017 года, 11:10

Экотехнопарк введен в опытно-промышленную эксплуатацию


МЕЖДУРЕЧЬЕ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера возле Междуречья был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию мусоросортировочный комплекс http://www.b-port.com/news/item/196121.html (МСК) АО «Управление отходами». В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Евгений Никора и заместитель генерального директора АО «Управление отходами» Игорь Гаврилов.

Мусоросортировочный комплекс включает в себя «разрыватель мусорных пакетов» немецкой компании Matthiessen, сортировочную конвейерную линию фирмы Экомашгрупп, стационарный пресс-компактор Hussman и пресс Presto. Сначала поступающие твердые коммунальные отходы (ТКО) освобождаются от упаковки. Их не измельчают, что существенно облегчает дальнейшую обработку ТКО. После сортировки на конвейере, фракции, не подлежащие утилизации, уплотняются в пресс-компакторе и отправляются на хранение в специально подготовленные «карты» http://www.b-port.com/news/item/207876.html .

Проблема утилизации твердых коммунальных отходов – одна из самых острых в Мурманской области. Население региона преимущественно городское, и это обуславливает высокий уровень образования ТКО – более 300 тысяч тонн в год на 750 тысяч человек.

Существующая в регионе система обращения с ТКО не соответствует современным требованиям. Ресурс многих действующих полигонов захоронения отходов фактически исчерпан. Для обеспечения выполнения экологического законодательства приходится увеличивать «плечо» транспортировки ТКО. Для небольших муниципалитетов возить на большие расстояния не прессованный мусор расточительно. Значительные расходы, связанные с утилизацией ТКО, провоцируют предприятия на организацию нелегальных свалок, а это ведет к ухудшению экологической обстановки.

Создаваемая новая система обращения с ТКО объединяет современный МСК, «карты» хранения ТКО, сеть мусороперегрузочных станций и позволяет практически полностью решить острые проблемы, связанные с утилизацией твердых коммунальных отходов. Мощность мусоросортировочного комплекса не менее 180 тысяч тонн в год.

Начавшаяся в соответствии с графиком опытно-промышленная эксплуатация завершится весной 2018 года после получения необходимых разрешительных документов. И уже тогда вся система заработает в полную силу.

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