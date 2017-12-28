Мурманчан приглашают в новогоднюю ночь на главную площадь города

28 Декабря 2017 года, 11:25

МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Новогоднее представление на площади Пять углов в Мурманске начнётся в 1:30. Об этом сообщили в городской администрации.

«Мурманчан и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка, затем вниманию мурманчан будет представлено яркое театрализованное шоу. В завершении торжественной части состоится праздничный фейерверк», - говорится в сообщении.

В связи с праздничными мероприятиями будут запрещены движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской, от дома №5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 часов 31 декабря 2017 года до 07 часов 1 января 2018 года;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 часов 31 декабря 2017 года до 04 часов 1 января 2018 года.

7 января мурманчане смогут отпраздновать Рождество Христово на гуляниях в Ленинском округе (набережная Семеновского озера, возле праздничной ели). Для мурманчан будет организована концертная программа самодеятельных народных коллективов. Празднования начнутся в 14:00.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Рождества Христова, будет перекрыто движение всех видов транспорта и освобождены от автотранспорта с 18 часов 6 января до 6 часов 7 января:

– улица Зеленая;

– переулок Терский, от улицы Карла Либкнехта до дома №6 по улице Пищевиков;

– Верхне-Ростинское шоссе, от Свято-Преображенского морского кафедрального собора до проспекта Героев североморцев;

– улица Торцева.

АГМ