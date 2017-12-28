Владимир Путин: что делать с городами за полярным кругом?

28 Декабря 2017 года, 11:43

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин усомнился в возможности строительства новых городов за полярным кругом. Кроме того, возникает вопрос, что делать с уже построенными населёнными пунктами. Об этом он заявил на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов РФ.

«Строить новые города за полярным кругом? Вы знаете, во-первых, экология меняется, климат меняется — сейчас ведь вопрос о том, что нам делать со многими населенными пунктами, которые построены в вечной мерзлоте, потому что там города же на сваях построены многие, и сваи эти вбиты в вечную мерзлоту, а она тает, и это вопрос», — сказал Владимир Путин.

Он также добавил, что в России была утрачена привлекательность работы на северах. Стимулы, которые были созданы на государственном уровне в советское время, в новых экономических реалиях невозможны.

«В советское время были созданы стимулы, но они были созданы в рамках плановой экономики, когда все было государственным. Сейчас создать те же самые условия в новых экономических реалиях старыми методами вряд ли».

По его словам, вахтовый метод работы в районах Крайнего Севера может оказаться гораздо эффективнее, нежели ведение хозяйственной деятельности на постоянной основе.

«Уверяю вас, иногда вахтовый метод гораздо более эффективен, чем вложение миллиардов, а может сотен миллиардов рублей в капитальное строительство», — отметил президент.

Хороший пример такого способа развития, заметил Путин, это «Ямал СПГ», где люди работают вахтовым методом, уровень заработной платы высокий, и условия «хорошие, достойные». Также есть удачные примеры у «Газпрома», добавил он.