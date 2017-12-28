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Главная » НОВОСТИ » Владимир Путин: что делать с городами за полярным кругом?
 
 
 
 
28 Декабря 2017 года, 11:43

Владимир Путин: что делать с городами за полярным кругом?


РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТВладимир Путин усомнился в возможности строительства новых городов за полярным кругом. Кроме того, возникает вопрос, что делать с уже построенными населёнными пунктами. Об этом он заявил на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов РФ.

«Строить новые города за полярным кругом? Вы знаете, во-первых, экология меняется, климат меняется — сейчас ведь вопрос о том, что нам делать со многими населенными пунктами, которые построены в вечной мерзлоте, потому что там города же на сваях построены многие, и сваи эти вбиты в вечную мерзлоту, а она тает, и это вопрос», — сказал Владимир Путин.

Он также добавил, что в России была утрачена привлекательность работы на северах. Стимулы, которые были созданы на государственном уровне в советское время, в новых экономических реалиях невозможны.

«В советское время были созданы стимулы, но они были созданы в рамках плановой экономики, когда все было государственным. Сейчас создать те же самые условия в новых экономических реалиях старыми методами вряд ли».

По его словам, вахтовый метод работы в районах Крайнего Севера может оказаться гораздо эффективнее, нежели ведение хозяйственной деятельности на постоянной основе.

«Уверяю вас, иногда вахтовый метод гораздо более эффективен, чем вложение миллиардов, а может сотен миллиардов рублей в капитальное строительство», — отметил президент.

Хороший пример такого способа развития, заметил Путин, это «Ямал СПГ», где люди работают вахтовым методом, уровень заработной платы высокий, и условия «хорошие, достойные». Также есть удачные примеры у «Газпрома», добавил он.

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    array(8) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35580" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209680.html" ["comment"]=> string(155) "И кто же этот человек, который утратил за 18 лет "привлекательность работы на северах?"" ["date"]=> string(19) "2017-12-28 14:18:28" ["autor"]=> string(29) "Голь перекатная" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(49) "http://graph.facebook.com/100007811198904/picture" ["ip"]=> string(12) "95.54.142.23" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73206756" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35582" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209680.html" ["comment"]=> string(250) "и правда, зачем на Севере города? Вояки разместяться в гарнизонах, а вахтовики газовики - во времянках... меньше городов - больше полигонов" ["date"]=> string(19) "2017-12-28 14:57:42" ["autor"]=> string(3) "Iri" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.65.251.74" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73207618" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35587" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209680.html" ["comment"]=> string(143) "Даже капиталисты в соседях до вахт не додумались. А всё пошло с Гайдара-внука..." ["date"]=> string(19) "2017-12-28 16:52:31" ["autor"]=> string(8) "Вася" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.130" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73210321" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35590" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209680.html" ["comment"]=> string(310) "Вот и видно, дорогой при дорогой наш президент, какой Вы хозяин в своем государстве! Предлагаем президентство, губернаторство и все остальное тоже сделать тоже вахтовым." ["date"]=> string(19) "2017-12-28 17:45:22" ["autor"]=> string(13) "Galina Galina" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://graph.facebook.com/v2.5/809710462529981/pi" ["ip"]=> string(11) "78.36.0.115" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73211854" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35591" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209680.html" ["comment"]=> string(137) "Города на Севере нужны для магазинов!!! Куда вояки будут ездить на шоппинг???" ["date"]=> string(19) "2017-12-28 17:53:19" ["autor"]=> string(24) "Позавидовала" ["email"]=> string(18) "ravbunas@yandex.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "46.235.218.126" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73212030" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35592" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209680.html" ["comment"]=> string(140) "Крым, видимо дешевле обходится казне, там же нет 48 в/ч. Зачем их столько здесь?" ["date"]=> string(19) "2017-12-28 20:28:08" ["autor"]=> string(12) "аноним" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "217.118.78.84" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73215680" } [6]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35593" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209680.html" ["comment"]=> string(1513) "Затем, о уважаемый малограмотный ТС, что сама история Мурманска имеет военные корни. Планы устройства портового города за полярным кругом появились в 70-х годах XIX века. Первые изыскатели пришли на Мурман для разведки новых мест в 1912 году. Через три года в 1915 году, во время Первой мировой войны, на правом берегу Кольского залива Баренцева моря был основан Мурманский морской порт и при нём — портовый посёлок Семёновский, названный по имени бухты, где сооружались причалы, и ближайшего озера. Создание порта было связано со стремлением России получить выход в Северный Ледовитый океан через незамерзающий залив, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте в условиях блокады Чёрного и Балтийского морей. Так что самому здесь нахождению Вы обязаны тем самым "воякам", которые Вас так раздражают." ["date"]=> string(19) "2017-12-28 20:42:01" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "109.68.174.44" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73216086" } [7]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35594" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209680.html" ["comment"]=> string(153) "Сейчас они здесь зачем в таком количестве? Передислоцировать в Крым, там они нужнее." ["date"]=> string(19) "2017-12-28 20:48:42" ["autor"]=> string(12) "аноним" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "217.118.78.84" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73216275" } }
  • И кто же этот человек, который утратил за 18 лет "привлекательность работы на северах?"
  • Iri
    и правда, зачем на Севере города? Вояки разместяться в гарнизонах, а вахтовики газовики - во времянках... меньше городов - больше полигонов
  • Даже капиталисты в соседях до вахт не додумались. А всё пошло с Гайдара-внука...
  • Вот и видно, дорогой при дорогой наш президент, какой Вы хозяин в своем государстве! Предлагаем президентство, губернаторство и все остальное тоже сделать тоже вахтовым.
  • Города на Севере нужны для магазинов!!! Куда вояки будут ездить на шоппинг???
  • Крым, видимо дешевле обходится казне, там же нет 48 в/ч. Зачем их столько здесь?
  • Затем, о уважаемый малограмотный ТС, что сама история Мурманска имеет военные корни. Планы устройства портового города за полярным кругом появились в 70-х годах XIX века. Первые изыскатели пришли на Мурман для разведки новых мест в 1912 году. Через три года в 1915 году, во время Первой мировой войны, на правом берегу Кольского залива Баренцева моря был основан Мурманский морской порт и при нём — портовый посёлок Семёновский, названный по имени бухты, где сооружались причалы, и ближайшего озера. Создание порта было связано со стремлением России получить выход в Северный Ледовитый океан через незамерзающий залив, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте в условиях блокады Чёрного и Балтийского морей. Так что самому здесь нахождению Вы обязаны тем самым "воякам", которые Вас так раздражают.
  • Сейчас они здесь зачем в таком количестве? Передислоцировать в Крым, там они нужнее.
 
 
 
 
 
 
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