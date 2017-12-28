Завершено расследование резонансного дела о падении куска бетона в центре Мурманска

28 Декабря 2017 года, 12:30

МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Завершено расследование уголовного дела по факту падения куска бетона и наледи на девушку в центре Мурманска. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. Несчастный случай произошёл более года назад. На скамье подсудимых – генеральный директор компании, которая отвечала за обслуживание дома.

Вечером 16 декабря 2016 года пострадавшая – Кристина Рыбникова – проходила у дома №78 по проспекту Ленина. В это время на неё упала часть бетонной конструкции здания вместе с наледью. В результате 23-летняя девушка получила серьезные телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение.

Изначально по данному факту было возбуждено уголовное дело по по ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновнику по данной статье грозило до шести лет лишения свободы. В последующем дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

Согласно изъятой следствием документации, между товариществом собственников жилья и ООО «Два Н+» заключен договор на выполнение работ по комплексному обслуживанию домохозяйства. Обвиняемый – директор компании. На стадии следствия в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«По уголовному делу допрошены потерпевшие и более 50 свидетелей и специалистов, исследовано большое количество документов, проведены 4 судебные экспертизы, в том числе 3 сложных строительно-технических», – сообщили в Следственном комитете.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.