Директора мурманской фирмы принудили заплатить задолженность по налогам

28 Декабря 2017 года, 12:55

МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Следователям удалось добиться возмещения и поступления в бюджет Российской Федерации более 11 миллионов рублей налоговой задолженность. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено в отношении директора мурманской компании, специализирующейся на оптовой торговле замороженными продуктами.

По данным следствия, подозреваемый в период с 2013 по 2014 год внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации. В результате противоправных действий обвиняемого сумма уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость составила более 11 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела задолженность была погашена в полном объеме.

«Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну», - отметили в Следственном комитете по Мурманской области.

Согласно действующему уголовному законодательству, добровольное погашение задолженности по налогам в полном объеме, а также оплата штрафа и пеней служат основанием для освобождения от уголовной ответственности.