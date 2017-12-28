Членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручили награды

28 Декабря 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера на борту спасательного судна СМБ «Мурманрыба» состоялось вручение наград Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Награды вручались за проведение спасательных операций по обеспечению безопасности плавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах промысла при осуществлении рыболовства.

Морские спасатели Северного отряда профессионально и оперативно помогают всем терпящим бедствие на море. В 2017 году экипажи спасательных морских буксиров отряда осуществили 25 спасательных и поисковых операций. В начале года специалисты Северного отряда подключались к поискам затонувшего маломерного рыболовного судна «Монни», после чего судно было быстро обнаружено. В середине января в тяжелых штормовых условиях Баренцева моря буксир отряда «Мурманрыба» спас средний траулер «Жемчужина» с 30 членами экипажа, в марте – в сложнейших условиях в Баренцевом море помог танкеру под мальтийским флагом, чем предотвратил возможную экологическую катастрофу. Несколько раз на побережье морей были спасены рыбаки-любители. Неоднократно в Баренцевом море оказывалась помощь предприятиям аквакультуры – вокруг садков осуществлялась обколка льда. В кратчайшие сроки водолазы, находящиеся на борту морских спасателей, оказывали помощь рыбакам в случаях намотки сетей на винт – причем вблизи районов промысла без заходов порт, что значительно экономило драгоценное промысловое время.

Основная нагрузка по проведению спасательных операций выпала на СМБ «Мурманрыба». В ноябре в условиях сильнейшего парения залива и низкой температуры воздуха судно подошло на помощь маломерному рыболовному траулеру «Капитан Когелев», выброшенному на берег у мыса Бакланий Кольского залива. Также у мыса при сильном морозе, в условиях парения экипаж взял на буксир и сопроводил в укрытие подававшее сигнал бедствия маломерное судно «Сонар». Безопасно был доставлен в порт Мурманск и МРТК «Океан», потерявший ход по причине выхода из строя главного двигателя.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм при выполнении государственного задания по обеспечению безопасности плавания рыбопромысловых судов при осуществлении рыболовства в приарктических районах Баренцева моря и в связи с Днем спасателя Почетной грамотой регионального Министерства рыбного и сельского хозяйства были награждены члены плавсостава Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ: Петр Анфалов – капитан; Геннадий Ковалько – старший механик; Александр Пушкарь – старший помощник капитана; Андрей Шарапов – старший механик.

Благодарность министерства объявлена: Антону Борисюку – 3 помощнику; Александру Быстрову – матросу 1 класса; Алексею Голубцову – 2 механику; Вячеславу Еремину – 4 механику; Владимиру Коваленко – 2 электромеханику; Елене Коваленко – повару 1 категории; Людмиле Лехницкой - буфетчику; Ольге Николаевой – повару 1 категории.

«Жизнь и безопасность рыбаков, терпящих бедствие в море, во многом зависит от профессионализма моряков-спасателей, от их готовности в кратчайшие сроки прийти на помощь. Морские спасатели Северного отряда Росрыболовства успешно выполняют поставленные задачи по обеспечению безопасности плавания промысловых судов в районах промысла, а также, оказывают необходимую помощь терпящим бедствие иностранным судам», – отметил, вручая награды, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов.