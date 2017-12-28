Бывший директор управляющей компании ответит за падение девочки в подъезде

28 Декабря 2017 года, 14:06

МУРМАНСК/ 28 декабря БИ-ПОРТ – В Мурманске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «ЖЭК № 3». Его обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью в следствии ненадлежащего исполнения обязанностей. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

В ходе следствия установлено, что в сентябре 2016 года девочка 2013 года рождения поднималась по лестнице в подъезде. В какой-то момент она потеряла равновесие, упала и провалилась сквозь перила, ударившись головой о ступени лестничного марша. По счастливой случайности она не упала вниз между лестничными пролётами, а перевалилась через перила нижнего пролёта и упала на ступени. В результате падения девочка получила телесное повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

Причиной падения девочки стало отсутствие не менее одного металлического прута в перилах. Несмотря на наличие возможности, директор компании не приняла мер по восстановлению ограждения. Под весом собранных по делу доказательств, обвиняемая полностью признала вину в инкриминируемом деянии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.