В Кольской ГМК начали эксплуатировать электролизные ванны по новой технологии

28 Декабря 2017 года, 14:37

МОНЧЕГОРСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – В цехе электролиза никеля Кольской ГМК начал работу первый пусковой комплекс новых электролизных ванн в рамках инвестиционного проекта по внедрению высокоэффективной технологии электроэкстракции. Она предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах (НПТП).

«Запуск в эксплуатацию первой серии новых электролизных ванн является важнейшим этапом внедрения инновационного метода производства никеля, – отметил генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель. – Мы получили неоценимый опыт в использовании технологии электроэкстракции и теперь готовы к его применению в масштабах всей компании».

В первом пусковом комплексе 42 современных резервуара. Они пришли на смену старым ваннам, в которых используются растворимые аноды. По нынешним меркам эта технология считается устаревшей и трудоемкой, поскольку после каждой загрузки ванны приходится разбирать и чистить. Кроме того, процесс электролиза сопровождается потерями металлов.

В новых резервуарах при получении электролитного никеля используют нерастворимые аноды, срок эксплуатации которых – около пяти лет. При этом сами ванны имеют большую вместимость по количеству размещаемых анодов. Кроме того, их не надо чистить, а потери драгоценных и цветных металлов сведены к нулю.

В целом применение новейших технологий позволит сократить операционные затраты и потери металла в процессе производства, повысить качество продукции. Особое место в проекте отводится снижению воздействия на окружающую среду. Из технологической цепочки производства никеля методом элетроэкстракции исключается дуговая анодная электропечь, что приведет к снижению выбросов диоксида серы и никельсодержащей пыли в атмосферу. По новой технологии уже получена часть готовой продукции производственного плана 2017 года.

Всего на технологию электроэкстракции поэтапно переведут 476 электролизных ванн цеха электролиза никеля. Инвестиции «Норникеля» в модернизацию никелевого производства Кольской ГМК составляют более 20 млрд рублей.