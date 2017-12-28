Эксперты обсудили вопросы развития арктических городов

28 Декабря 2017 года, 15:15

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ - Особенности формирования комфортной среды для проживания в Арктике обсудили участники дискуссионного клуба «ПОРА». Формирование такой среды, как полагают эксперты, возможно при использовании обобщённого российского и зарубежного опыта, а также инновационных разработок. Подспорьем для формирования комфортной среды может послужить и ускорение технологического развития районов Крайнего Севера.

Секретарь Общественной палаты, эксперт программы «Комфортная среда» «ПОРА» Александр Водяник рассказал о принципах и подходах к вопросам формирования комфортной среды в Арктическом регионе. В частности, он затронул вопрос применимости традиционной модели развития городов для северных территории.

«Сочетание всех аспектов жизнедеятельности человека в регионе требует разработки «Стратегии Зимнего города (поселения)», определения основных направлений формирования условий по улучшению качества жизни населения Арктики», - сказал Александр Водяник.

Старший преподаватель географического факультета МГУ им. М.Ю.Ломоносова, к.г.н. Надежда Замятина полагает, что города должны развиваться без конкретных моделей, а по инновационным идеям. По её мнению, людям в Арктике приходится постоянно что-то изобретать для выживания. В прошлом веке арктические города становились символом победы над отсталой цивилизацией.

«Мобильность в Арктике - свойство №1,там нужно постоянно двигаться. Зимой остановился - замерз, летом остановился - съела мошка. Арктика полна и другими особенностями, например - ускоренный жизненный цикл - люди быстрее живут и быстрее уходят», - отметила Замятина.

Особенность полярных людей выделила руководитель аналитического отдела стратегического планирования Центра стратегического развития «Центр» Ольга Грицан. По её мнению северный человек характеризуется тягой к познаниям и самообразованию, отчасти из-за избытка свободного времени. Эксперт уверен, что арктические территории несколько оторваны от центра, поскольку тут возникают вопросы доступа ко всемирной информации, без которой построить комфортную городскую среду невозможно. Поэтому приходится «изобретать велосипед».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что строительство новых городов за полярным кругом сегодня вряд ли возможно. Кроме того, назревает вопрос о будущем уже существующих городов.

Проект «Комфортная среда» является частью большой программы мероприятий Проектного офиса развития Арктики «ПОРА». «ПОРА» - это общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии региона.