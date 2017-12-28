Tele2 рассказала в социальном отчете об итогах работы за 2015-2016 годы

28 Декабря 2017 года, 15:31

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Социальная политика является стратегически важным направлением деятельности Tele2. Компания рассматривает корпоративную социальную ответственность как возможность способствовать развитию различных областей жизни общества. За эти два года Tele2 продолжала поддерживать социальное предпринимательство, а также реализовала более 200 социальных проектов в регионах страны. Всего за время работы компании в России их общее число превысило 1000.

В новом социальном отчете Tele2 можно найти полную информацию о деятельности компании в области корпоративной социальной ответственности за 2015-2016 годы. Так, в 2015-2016 гг. Tele2 продолжила помогать фонду поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», с которым оператор сотрудничает с 2012 года. Оператор вместе с благотворительной организацией активно развивает социальное предпринимательство в России. При этом главным инструментом поддержки является конкурс «Навстречу переменам».

В 2015 году во Всероссийском конкурсе «Навстречу переменам» приняли участие более 400 социальных предпринимателей, в 2016 году на него поступило 305 заявок. При поддержке Tele2 в различных регионах состоялось более 20 предварительных встреч с потенциальными заявителями. 50 человек приняли участие в обучающих семинарах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Десять социальных предпринимателей стали победителями конкурсов в 2015-2016 годах. Каждый из них получил финансовую помощь в размере 1,2 млн рублей на реализацию своего проекта и консультационную поддержку от фонда.

В регионах России компания инициирует и поддерживает партнерские проекты в области школьного, высшего и бизнес-образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. В Мурманске оператор помог обустроить новый кабинет в отделении социальной (постинтернатной) адаптации выпускников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» по развитию их социально-бытовых навыков самостоятельного обслуживания.

«В 2015-2016 годах Tele2 совершила беспрецедентный в истории телеком-отрасли рывок. Компания стала полноправным федеральным оператором и вышла на принципиально новый уровень развития. Очень важно, что в эту эпоху глобальных перемен мы сохранили приверженность ответственному ведению бизнеса, наши ценности и стремление сделать окружающий мир лучше. Отличные результаты в области социального инвестирования говорят о том, что наши цели и ценности разделяют очень многие. Впереди новые вызовы и новые свершения. Надеемся, что все вместе мы сможем сделать еще больше добрых дел», – рассказал Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Tele2 приветствует активное вовлечение сотрудников в социально полезную деятельность. Более 100 человек присоединились к организации конкурсов для социальных предпринимателей фонда «Навстречу переменам». Сотрудники Tele2 приняли участие в многочисленных образовательных и благотворительных проектах.

За два года Tele2 стала инициатором и участником множества программ и акций по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионах. Так, компания провела ряд социально значимых фестивалей «ЧестФест», которые объединили молодых предпринимателей, сотрудников и горожан. В целом их посетили более 178 тысяч человек в 16 городах России.