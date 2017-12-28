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Главная » НОВОСТИ » Директор фестиваля в Териберке рассказала об оборотной стороне праздника
 
 
 
 
28 Декабря 2017 года, 16:00

Директор фестиваля в Териберке рассказала об оборотной стороне праздника


ТЕРИБЕРКА/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Директор III Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь» Наталья Мозилова советует избегать контактов с кооперативом «ЛавкаЛавка» и конкретно с директором дочерней структуры – фонда «Большая земля» Олегом Степановым.

Мозилова опубликовала предупреждение на своей странице «ВКонтакте», репостнув скриншот с вакансией директора очередного фестиваля в Териберке.

По условиям трудоустройства Мозиловой полагалась ежемесячно зарплата 50 тысяч рублей, а по итогам, если фестиваль пройдёт успешно, гонорар 150 тысяч. На него нужно было составлять документ, но Наталья, «понадеявшись на порядочность начальства, сразу не настояла».

«Я прилетела за двое суток с большей партией архитекторов и биологов. Стройка, за которую отвечал Степанов, только началась. После ночи подвигов фестиваль мы всё-таки открыли, всё пошло по плану. Тут он сказал: «Ну, всё. Фестиваль состоялся. Теперь ты за главную. Меня больше ничего не волнует» и пропал. Звонить ему было бесполезно», – рассказала директор фестиваля.

Ей дали 60 тысяч рублей на непредвиденные расходы и 42 тысячи за гостиницу. В Териберке нет банкоматов, кассовые аппараты стоят не везде, сумма шла под расписки. В общей сложности, отмечает Мозилова, на все ушло 165 тысяч рублей, из которых 102 тысячи принадлежали «ЛавкеЛавке», а остальное – ее личные деньги. В итоге бухгалтерия зачла только то, что было по чекам.

«Мне сказали: сейчас из правительства придёт грант, все свои деньги получат, и с тобой рассчитаются. За два дня на фестивале побывало более семи тысяч человек. Выступали Игорь Скляр, Найк Борзов, 25/17 и т.д. На мероприятия приехали эксперты по арктической тематике. Про фестиваль написало огромное количество СМИ, гости и члены правительства были в восторге. Мусор после фестиваля по всему посёлку я с волонтёрами убирала лично. Теперь Степанов заявляет, что сам сделал фестиваль, и на премию я рассчитывать не имею никакого права. Более того, личные деньги, которые я потратила – моя личная прихоть, без которой фестиваль всё равно бы состоялся», – возмущается Мозилова.

Между тем, такой «прихотью» стала еда для волонтёров и гостей, аудиоаппаратура для ДК, междугородние звонки, плата тем, кто работал на фестивале (водители, рабочие, уборщица и т.д.) и прочее, отмечает директор.

«Неделю назад я отказалась отдать контакты спонсоров, которые были готовы профинансировать фестиваль в будущем году. Вчера мне позвонили люди из офиса «ЛавкиЛавки» и предупредили, что Степанов приказал взломать ящик корпоративной почты. Я усложнила к ней доступ, но через несколько часов пароль всё равно поменяли, – сказала Наталья. – Поражает равнодушие к происходящему создателя фестиваля, руководителя «ЛавкиЛавки» Бориса Акимова».

Напомним, ранее «ЛавкаЛавка» сообщали о запуске в Териберке цеха по производству морской соли и переработке лесных ягод.

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