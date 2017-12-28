Интернет стал основным источником информации о коррупции для мурманчан

28 Декабря 2017 года, 16:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Интернет опередил областные и федеральные телеканалы, а также прочие средства массовой информации в части информирования жителей Мурманской области о коррупции в органах исполнительной власти. Об этом говорится в исследовании, которое проводилось по заказу регионального министерства юстиции.

В течение последних трёх лет доля интернета как основного для граждан источника получения информации о коррупции среди чиновников, неуклонно росла, а доля телевизионных источников, радио и личного общения со знакомыми стремительно падала. Так, только в 2017 году доля областных телеканалов сократилась с 62,3% до 46,6%, а доля федеральных телеканалов – с 57% до 19,2%. В свою очередь интернет показа рост в 1,5% - до 53% в 2017.

В ходе исследования был определён также и уровень информированности населения о проблемах коррупции в регионе. Как показывает статистика, доля граждан, которые в целом не информированы, выросла в нынешнем году с 31,9% до 49,2%. О средней информированности заявили 28,4% против 40,9% в 2016 году. 22,4% опрошенных говорят, что знают л проблемах коррупции.