Роскачество дает советы по выбору праздничной рыбы

28 Декабря 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Российская система качества объяснила, как правильно выбрать рыбу для новогоднего стола.

Сельдь должна быть чистой, не мятой, с неповрежденной кожей. Скользкий налет серого цвета (омыление) означает, что рыбу неправильно хранили. При чрезмерном омылении она начинает неприятно пахнуть, вкус после смывания пленки не улучшится. Пожелтевший продукт покупать нельзя: такой эффект возникает из-за окисления жира и проникает в толщу мышечных тканей, что ухудшает качество рыбы. Стоит отдать предпочтение сельди, полностью покрытой маслом.

Все кусочки рыбы должны быть одинаковой высоты и без косточек. При нажатии вилкой упругое мясо быстро восстанавливает форму. Если мясо потеряло упругость или стало слишком мягким и разваливается, значит, оно либо испортилось, либо перезрело. Избыток пряностей в рассоле может маскировать несвежий товар, вспененный раствор говорит о просроченном продукте. Перед покупкой стоит перевернуть упаковку пресервов крышкой вниз. Следы масла и различные подтеки – признак нарушения герметичности тары.

Консервы «Шпроты в масле» не имеют ничего общего со шпротами. Изначально их действительно делали из одноимённой рыбы семейства сельдевых, а в настоящее время в банку кладут собратьев шпрот – кильку, салаку, хамсу, иногда и мелкую атлантическую сельдь. В любом случае производитель обязан указать конкретное название рыбы на этикетке.

20 образцов шпрот были изучены Роскачеством с точки зрения видовой принадлежности на уровне ДНК-анализа. Согласно результатам исследования, в некоторых товарах вместо заявленной на этикетке кильки была рыба семейства сельдевых, и наоборот.

По мнению исполнительного директора «Рыбного Союза» Сергея Гудкова, если производители подменяют один вид другим, то они подменяют и документы, подтверждающие безопасность продукции и результаты лабораторных исследований. Если подмена наименования происходила без злого умысла, то это говорит о неконтролируемых процессах на производстве.

Роскачество проверило образцы шпротов на канцерогены: бензапирен, крезоли бензантрацен, которые образуются в процессе сгорания топлива, в том числе при копчении рыбы. Специалисты ввели в опережающий стандарт отдельные нормы по каждому из данных канцерогенов. Распространенные мифы о наличии канцерогенов и пестицидов в консервах не подтвердились – ни в одном образце данных веществ обнаружено не было.

Бутерброд лучше сделать со шпротами торговых марок «Знак качества» и «Рыбное меню» – они соответствуют повышенным требованиям Роскачества. В категорию качественных товаров попали образцы «Каждый день», «Либава», Gold Fish, «Дальморепродукт», «Старая Рига». Качественные продукты далеко не всегда представлены в высокой ценовой категории.

Верный способ не ошибиться с покупкой икры – искать товар с маркировкой ГОСТ. На банке обязательно должен быть указан вид рыбы семейства лососевых, предпочтительные места изготовления – Камчатка и Сахалин.

Важна и дата производства икры: хороший продукт изготовлен в месяцы нереста лососевых. В зависимости от вида это октябрь-декабрь. Горбуша нерестится в июне-июле на западном Сахалине, в июле-августе – на восточном, в августе-сентябре – на Южных Курилах. Кета начинает нерест в августе с рек северного Приморья, массовый заход стартует во второй половине сентября-октября. Нерест нерки – с мая по июль, кижуча – сентябрь-октябрь, ноябрь, декабрь-февраль.

Зернышки икры должны быть целые, одинакового цвета и размера, легко отделяемые друг от друга. Температура хранения в магазине от –4 до –6 °С. Верный признак заводского, а не подпольного продукта – выпуклые, а не вогнутые цифры. Банка не должна быть вздутой, это говорит о наличии недопустимых видов микробов внутри.

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