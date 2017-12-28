Роскачество дает советы по выбору праздничной рыбы

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 5 по 11 января МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 5 по 11 января МК «Гларус»
Новогодние сюрпризы для клиентов ПАО «ОФК Банк» Новогодние сюрпризы для клиентов ПАО «ОФК Банк»
Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник
Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга» Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга»
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
 
 

Видеоновости16+

Оленегорский пенсионер зарезал приятеля кухонным ножом
 
 
 
 

Курсы валют 28.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,9429
-0,2767
1 USD
Доллар США
57,4544
-0,2799
1 EUR
Евро
68,2328
-0,3094
10 NOK
Норвежских крон
69,0790
-0,2932
10 SEK
Шведских крон
68,9026
-0,2908
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-15°
3.3 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Завершено расследование резонансного дела о падении куска бетона в центре Мурманска
28 Декабря 2017, 12:30
Завершено расследование резонансного дела о падении куска бетона в центре Мурманска
Мурманчан приглашают в новогоднюю ночь на главную площадь города
28 Декабря 2017, 11:25
Мурманчан приглашают в новогоднюю ночь на главную площадь города
Режим работы пограничных пунктов Мурманской области в новогодние праздники
28 Декабря 2017, 10:35
Режим работы пограничных пунктов Мурманской области в новогодние праздники
График работы филиалов Кандалакшской ЦРБ в новогодние праздники
28 Декабря 2017, 10:29
График работы филиалов Кандалакшской ЦРБ в новогодние праздники
 
 
 
 

Самое читаемое

Владимир Путин: что делать с городами за полярным кругом?
28 Декабря 2017, 11:43
Северяне удостоены высоких государственных наград
28 Декабря 2017, 08:40
Мурманчан приглашают в новогоднюю ночь на главную площадь города
28 Декабря 2017, 11:25
Пострадавшего в смертельной аварии на трассе «Кола» доставили в Оленегорскую больницу
28 Декабря 2017, 13:23
До -30 градусов ожидается в центральный районах области
28 Декабря 2017, 08:20
Один человек погиб в ДТП на трассе «Кола»
28 Декабря 2017, 10:43
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Роскачество дает советы по выбору праздничной рыбы
 
 
 
 
28 Декабря 2017 года, 16:30

Роскачество дает советы по выбору праздничной рыбы


РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Российская система качества объяснила, как правильно выбрать рыбу для новогоднего стола.

Сельдь должна быть чистой, не мятой, с неповрежденной кожей. Скользкий налет серого цвета (омыление) означает, что рыбу неправильно хранили. При чрезмерном омылении она начинает неприятно пахнуть, вкус после смывания пленки не улучшится. Пожелтевший продукт покупать нельзя: такой эффект возникает из-за окисления жира и проникает в толщу мышечных тканей, что ухудшает качество рыбы. Стоит отдать предпочтение сельди, полностью покрытой маслом.

Все кусочки рыбы должны быть одинаковой высоты и без косточек. При нажатии вилкой упругое мясо быстро восстанавливает форму. Если мясо потеряло упругость или стало слишком мягким и разваливается, значит, оно либо испортилось, либо перезрело. Избыток пряностей в рассоле может маскировать несвежий товар, вспененный раствор говорит о просроченном продукте. Перед покупкой стоит перевернуть упаковку пресервов крышкой вниз. Следы масла и различные подтеки – признак нарушения герметичности тары.

Консервы «Шпроты в масле» не имеют ничего общего со шпротами. Изначально их действительно делали из одноимённой рыбы семейства сельдевых, а в настоящее время в банку кладут собратьев шпрот – кильку, салаку, хамсу, иногда и мелкую атлантическую сельдь. В любом случае производитель обязан указать конкретное название рыбы на этикетке.

20 образцов шпрот были изучены Роскачеством с точки зрения видовой принадлежности на уровне ДНК-анализа. Согласно результатам исследования, в некоторых товарах вместо заявленной на этикетке кильки была рыба семейства сельдевых, и наоборот.

По мнению исполнительного директора «Рыбного Союза» Сергея Гудкова, если производители подменяют один вид другим, то они подменяют и документы, подтверждающие безопасность продукции и результаты лабораторных исследований. Если подмена наименования происходила без злого умысла, то это говорит о неконтролируемых процессах на производстве.

Роскачество проверило образцы шпротов на канцерогены: бензапирен, крезоли бензантрацен, которые образуются в процессе сгорания топлива, в том числе при копчении рыбы. Специалисты ввели в опережающий стандарт отдельные нормы по каждому из данных канцерогенов. Распространенные мифы о наличии канцерогенов и пестицидов в консервах не подтвердились – ни в одном образце данных веществ обнаружено не было.

Бутерброд лучше сделать со шпротами торговых марок «Знак качества» и «Рыбное меню» – они соответствуют повышенным требованиям Роскачества. В категорию качественных товаров попали образцы «Каждый день», «Либава», Gold Fish, «Дальморепродукт», «Старая Рига». Качественные продукты далеко не всегда представлены в высокой ценовой категории.

Верный способ не ошибиться с покупкой икры – искать товар с маркировкой ГОСТ. На банке обязательно должен быть указан вид рыбы семейства лососевых, предпочтительные места изготовления – Камчатка и Сахалин.

Важна и дата производства икры: хороший продукт изготовлен в месяцы нереста лососевых. В зависимости от вида это октябрь-декабрь. Горбуша нерестится в июне-июле на западном Сахалине, в июле-августе – на восточном, в августе-сентябре – на Южных Курилах. Кета начинает нерест в августе с рек северного Приморья, массовый заход стартует во второй половине сентября-октября. Нерест нерки – с мая по июль, кижуча – сентябрь-октябрь, ноябрь, декабрь-февраль.

Зернышки икры должны быть целые, одинакового цвета и размера, легко отделяемые друг от друга. Температура хранения в магазине от –4 до –6 °С. Верный признак заводского, а не подпольного продукта – выпуклые, а не вогнутые цифры. Банка не должна быть вздутой, это говорит о наличии недопустимых видов микробов внутри.

Ранее Роскачество объяснило, как правильно выбрать алкоголь для новогоднего стола.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
На Кольской флотилии открылся пункт психологической работы
2.
Житель Зверосовхоза угрожал задушить свою жену
3.
Уснувший за рулём военнослужащий стал виновником ДТП с пострадавшими
4.
Футболисты УФСИН выиграли «серебро» на турнире по мини-футболу среди ветеранов
5.
Интернет стал основным источником информации о коррупции для мурманчан
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта