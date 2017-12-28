В рейтинге коррупционных скандалов лидирует арест Улюкаева

28 Декабря 2017 года, 16:48

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» составила рейтинг событий на тему «коррупция» в 2017 году.

Лидером рейтинг стал скандал вокруг экс-министра Алексея Улюкаева: он получил восемь лет строгого режима за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

На втором месте – обвинение Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Нины Масляевой в хищении не менее 68 млн рублей. Третью строчку занял Алексей Навальный с обвинением Алишера Усманова в коррупции, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Дмитрию Медведеву и Игорю Шувалову.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»