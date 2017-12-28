На Кольской флотилии открылся пункт психологической работы

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – На территории штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота начал функционировать пункт психологической работы. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.
Теперь психологи флотилии смогут оказывать квалифицированную помощь военнослужащим в новом помещении, где помимо рабочих кабинетов специалистов есть и комната психологической разгрузки.
«Здесь планируется проводить мероприятия по психологическому сопровождению военнослужащих в виде групповых и индивидуальных занятий, тренингов по снятию психоэмоционального напряжения. При этом предусмотрено применение музыкальной и видеотерапии, проведение индивидуальных бесед и консультирования», - говорится в сообщении.