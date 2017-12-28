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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Артемий Лапполайнен:

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Главная » НОВОСТИ » До -13 градусов ожидается сегодня по области
 
 
 
 
29 Декабря 2017 года, 08:35

До -13 градусов ожидается сегодня по области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ - Днем 29 декабря ожидается смещение циклона на север Ботнического залива и прохождение через Кольский полуостров, начиная с южных районов, атмосферного фронта. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами  снег, изморозь. Температура воздуха  -8-13 градусов, в первой половине дня в центральных районах -15-20 градусов, гололедица.

На западе Баренцева моря ветер северо-западный, западный 15-17 м/с, на востоке юго-восточный 15 м/с; на севере медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -17 градусов, ветер южный 6-8 м/с.

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