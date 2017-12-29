Роскачество рассказало о выборе ингредиентов для салата оливье

29 Декабря 2017 года, 10:35

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Российская система качества рассказала о правильном выборе ингредиентов для традиционного салата оливье.

Настоящий майонез сделан из яиц, растительного масла и жира. По ГОСТу в нем должно быть не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира, в противном случае это майонезный соус. Растительное масло в составе может быть любым: подсолнечным, кукурузным, оливковым, соевым, но обязательно рафинированным и дезодорированным. Чем больше масла, тем жирнее майонез. Если в составе есть только натуральные консерванты (соль и уксус или лимонный сок), то продукт может храниться не более двух недель. Если срок годности превышает шесть месяцев, значит, в составе есть искусственные антиоксиданты, антиокислители и консерванты.

Выбрать высококачественный продукт можно только с помощью веерных исследований Роскачества, ориентируясь на российский Знак качества, который стоит искать на этикетке. Майонез со Знаком качества не будет содержать искусственных консервантов, красителей и эмульгаторов.

Зелёный горошек – это очень полезный продукт с легкоусвояемым белком и большим количеством пищевых волокон, помогающих снизить уровень холестерина, стимулировать работу кишечника. Он имеет низкий гликемический индекс и снижает уровень сахара в крови. На качество горошка не влияет тара, в которой он продается, главное – герметичность. В исследовании, где 55 марок горошка проверяли по 124 параметрам, было установлено: содержание тяжелых металлов, олова и хрома в металлических упаковках не превышает нормы.

Состав «Докторской» колбасы до 1974 года был неизменен: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Сейчас ГОСТ допускает нитрат натрия, крахмал и специи. «Докторскую» колбасу выпускают не только по ГОСТу, но и по техническим условиям производителей (ТУ). А в колбасе, сделанной по ТУ, могут быть другие виды мяса, ароматизаторы, антиокислители, усилители вкуса и т.д. Товары, произведенные по собственным условиям производителя и названные «Докторской», не являются нарушителями, если на маркировке указан достоверный состав.

Но все же только «Докторская», изготовленная по ГОСТ, гарантирует вкус и качество. Роскачество провело исследование 30 торговых марок данной колбасы, практически все бренды безопасны для здоровья. Выбирая товар повышенного качества, покупатель застрахован от антибиотиков, следы которых найдены в изделиях 14 брендов.

Ранее Роскачество подсказывало, как правильно выбрать алкоголь и рыбу для новогоднего стола.