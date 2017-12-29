Владимир Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

29 Декабря 2017 года, 11:16

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В реестр на пять лет будут вносить сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Реестр размещается в федеральной ГИС в интернете. Включение в реестр, исключение из него и т.д. будет определяться правительством России.

Изменения будут внесены в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе России. 21 декабря Государственная дума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий создание такого реестра.

Напомним, статья 1 Закона Мурманской области «О порядке увольнения лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, в связи с утратой доверия» была дополнена новым пунктом – чиновников, уволенных за коррупцию, будут вносить в реестр.