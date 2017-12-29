В России зафиксирован минимальный в истории страны рост инфляции

29 Декабря 2017 года, 11:38

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – В 2017 году потребительские цены в России уменьшились намного сильнее, чем планировал Центральный банк. Его цель по снижению инфляции до 4% к концу года достигнута: в ноябре рост цен замедлился до 2,5%. По обновленному прогнозу, к концу года инфляция составит 2,4–2,6%.

По данным Росстата, в 84 регионах России из 85 к декабрю инфляция снизилась до уровня 4% или ниже, пишут «Известия». Это минимум за всё время наблюдения. Самое большое увеличение цен зафиксировано в Якутии — 4,9%. Самая низкая инфляция в ноябре была отмечена в Пензенской области — всего 1%.

Рекордно низкую инфляцию ЦБ объясняет своей жесткой денежно-кредитной политикой, а также укреплением курса рубля и хорошим урожаем, благодаря которому в России впервые два месяца подряд была зафиксирована дефляция.

Изменилась и структура инфляции. Раньше основной вклад в нее вносили непродовольственные и продовольственные товары, а в этом году — услуги. За 11 месяцев они подорожали на 1,1%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,9%, а на продовольственные — на 0,2%.

Показатель инфляции в регионах учитывается ЦБ при принятии решений о ключевой ставке. Сильное замедление роста цен дает сигнал для более быстрого перехода к нейтральной монетарной политике. В своем последнем релизе по ключевой ставке Банк России указал, что видит возможность для снижения ставки в первом полугодии 2018 года. 15 декабря регулятор снизил ставку неожиданно сильно — на 0,5 процентного пункта — до 7,75%.