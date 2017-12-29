Петушиная десятка

29 Декабря 2017 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ - Как правило, к 31 декабря забывается, имени кого был год предыдущий – всё внимание приковано к символу года наступающего и ячейки памяти покрываются пеплом забвения. Впрочем, чей был год не так уж и важно – важно то, как мы его прожили, пока Земля неслась вокруг Светила, ничуть не рискуя налететь на небесную ось.

Год выдался напряженным и захватывающим одновременно. Казалось, что Красный Огненный Петух (да-да, это был именно его год) постоянно норовил клюнуть в то место, куда обычно и банные листы прилипают. Говоря о банных листах, мы имеем ввиду конечно же год экологии – её (его) пихали во все тяжкие, любое мероприятие чуть ли не обязательно проходило в рамках этого года, а на высоких собраниях чиновники не упускали случая вставить словосочетание в свою безыскусную речь. Даже в самолётах пассажиров «радостно приветствовали» сообщением о том, что в России полным ходом идёт этот год и что надо сделать, чтобы попасть в заповедник или природный парк. И как будто в насмешку – Мурманская область лишается экологического министра, да не просто так – а по всем канонам коррупционного жанра.

Но, как показывает практика, уже второй год «скандалы, интриги, расследования» не вызывают того ажиотажа, как бывало раньше. В первую десятку стабильно входят обычные, житейские вещи. Итак, горячая десятка жаренного петуха!

Отрывает ТОП-10 информационных сообщений агентства «Би-порт» заметка о задержках рейсов, которые были вызваны самолётами Специального лётного отряда (СЛО) «Россия», которые кружили в небе над Мурманском. Вообще, тема задержек и отмен авиарейсов неединожы всплывала в уходящем году: в ТОПе оказался материал про возмущение мурманчан, негодовавших в связи с отменой рейсов авиакомпанией Red Wings в самый разгар сезона отпусков. Конечно, компания принесла извинения и вернулась в расписание, но, как говорится, «ложки нашлись, а осадочек остался». И сразу на девятом месте.

Восьмое место заняла новость об узаконенном произволе на дорогах: ГИБДД теперь могут проверять документы в произвольном месте, хотя изымать их смогут по-прежнему на стационарных пунктах. Но мы все с вами знаем, как это работает на самом деле. Точнее, не работает. Интересный факт: в разговорах с рядовыми инспекторами, работающими на ДТП, частенько звучит фраза, что они приезжают оформлять долго, так как не хватает людей. Однако, стоит в Мурманск приехать какому-нибудь высокопоставленному чиновнику или, не дай Бог, первому или второму лицу, так весь цвет мурманской инспекции выстаивается в «почётном карауле» на каждом перекрёстке по ходу следования кортежей. Вот вам и «людей маловато».

Следом за гаишниками следуют нацгвардейцы. На седьмой строчке информация об обеспечении сотрудников Росгвардии жильём (по аналогии с военнослужащими). Соответствующий закон, к слову, вступает в силу с 1 января 2018 года.

Шестое место открывает «праздничную» тему – День сотрудников внутренних войск заменили Днём Росгвардии. Как говорится, праздник должен быть в тренде и не отступать от официального наименования. Ранее мы уже пережили не одно переименование. Переживём и это. Тем более, что праздник, который отмечается 23 февраля, тоже изначально именовался по-другому. Но вот уже многие года мы его отмечаем как «День защитника Отечества». А официальное поздравление с этим неформальным мужским днём оказалось на пятой строчке ТОПа.

Далее следуют две новости, связанные с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Причём, оба сообщения – на совершенно не связанные темы. Четвёртое место досталось новости про Дарью Старикову, которая своим вопросом Путину оголила целый пласт проблем в здравоохранении региона. Дарью экстренно госпитализировали и направили на лечение в Москву, где ей сделано несколько операций и целый ряд процедур. Состояние Дарьи позволит встретить Новый год дома, в кругу семьи, а через несколько месяцев её ждёт реконструктивная операция.

Тройку лидерства открывает ещё одно сообщение про Марину Ковтун, которая на волне слухов об отставке, пресловутой «зелёной папке» президента и общего нервоза сделала практически сенсационное заявление о давлении силовиков и о том, что она сообщит об этом давлении президенту. И тут же улетала в Москву проводить встречи и переговоры. Как позже сообщила журналистам сама губернатор, она выполнила своё обещание и рассказала первому лицу об оказываемом давлении. Пока для губернатора всё складывается позитивно, но, как говорит Алексей Венедиктов, «будем наблюдать».

Серебро досталось информации об объявлении победителей традиционного мурманского споттинга, который был организован «Би-портом» в мурманском аэропорту при поддержке оператора связи Tele2 и компании «Евророс». Мы также выражаем благодарность нашим перевозчикам – авиакомпаниям «Аэрофлот», «Россия» и «Нордавиа» за поддержку споттерского движения и активное участие в проекте. Напомним, что по тэгу #Споттинг51 доступно множество отличных фотографий с нашего мероприятия.

По-настоящему горячее первое место итогового чарта достаётся... обновлённому графику отключения горячей воды на лето! Если бы новость была одушевлённой, мы бы ей вручили приз – и как самую читаемую, и как самую комментируемую, и как самую жизненную: холодное лето 2017 года мурманчане запомнят ой как надолго!

Вот такие мурманские тренды были отмечены в уходящем году. Редакция «Би-порта» поздравляет всех с Новым годом Собаки (знаки препинания расставлены исчерпывающе!). Пусть следующие 365 дней для вас будут счастливыми!

С новым годом!

Главный редактор ИА «Би-порт»

Вячеслав Городецкий