В программу маткапитала внесен ряд дополнений

29 Декабря 2017 года, 12:15

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – В программу материнского капитала со следующего года будет внесен ряд значимых дополнений.

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств маткапитала. Под низким доходом семьи понимается доход, не превышающий полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте. Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года.

Во-вторых, направить средства материнского капитала на дошкольное образование детей будет возможно до достижения ребенком, дающим право на сертификат, трехлетнего возраста.

Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на маткапитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. Само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Подать заявление на получение сертификата и распоряжение его средствами можно в территориальном органе ПФР, МФЦ, через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг.

Размер материнского капитала в 2018 году не изменится и составит 453 тысячи рублей.